Sultanhisar’da hizmet rotası sahadan geçiyor

Sultanhisar'da çalışmalar yerinde takip ediliyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, sahada sürdürülen faaliyetleri yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı ve uygulamaları yerinde değerlendirdi.

Ekip çalışmaları ve denetim:

Belediye yönetimi, ilçe merkezi ile mahallelerde yürütülen hizmetleri farklı noktalarda inceleyerek ekiplerle görüşmeler gerçekleştirdi. Yıldırımkaya, ekiplerin yürüttüğü faaliyetlerin ilerleyişi ve ihtiyaç duyulan konular hakkında bilgi aldı; çalışmaların sahada düzenli şekilde sürdürülmesi için koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Hizmetlerin kapsamı ve sürdürülebilirlik:

Yıldırımkaya, ilçe genelinde devam eden çalışmaların mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda planlandığını belirtti. Osman Yıldırımkaya, Sultanhisar ve ilçeye bağlı tüm mahallelerde belediye hizmetlerinin aksatılmadan devam etmesi amacıyla ekiplerle birlikte sahada olmaya devam edeceklerini söyledi ve hizmetlerin ilçenin tamamına ulaşmasını sağlama kararlılığını yineledi.

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİNİN İLÇE GENELİNDE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDERKEN, BELEDİYE BAŞKANI OSMAN YILDIRIMKAYA SAHADA SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERİ YERİNDE TAKİP EDEREK EKİPLERDEN ÇALIŞMALARIN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI.