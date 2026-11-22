Bolivya cumhurbaşkanı Rodrigo Paz'ın ASELSAN ziyareti

13 Kasım 2026 tarihli Ankara programı kapsamında Türkiye'ye gelen Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira, savunma sanayinin öncü kuruluşu ASELSAN'ı ziyaret etti. Heyeti ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol karşıladı; Paz ve beraberindeki heyet, şirketin geliştirdiği ileri teknoloji sistemlerini yerinde inceledi.

ziyaretin detayları:

Ziyaret sırasında Paz, kendi çektiği videoda ASELSAN'ın teknolojik altyapısından övgüyle bahsetti ve Bolivya'nın geçmiş dönemde uygulanan dışa kapalı politikalarına değindi. Heyet, ASELSAN tesislerinde yapılan sunumlar ve saha incelemeleriyle kurumun üretim ve Ar-Ge kapasitesini yakından tanıma fırsatı buldu.

"ASELSAN, ileri teknolojiye sahip bir şirket. Yirmi yılı aşkın süre Bolivya’nın dünyayla bağlantı kurma seçeneği olmadı, buna izin verilmedi. Türkiye gibi dost ülkelerle birlikte büyüyeceğimiz umuduyla buradayız."

hedefler ve beklentiler:

Paz, ASELSAN'ı kendilerine model alacaklarını belirterek Bolivya için teknoloji transferi, uzman yetiştirme ve katma değer yaratacak somut iş birlikleri hedeflediklerini vurguladı. Ziyaret metninde ASELSAN'ın 50 yıllık süreçte ulusal bir projeden 97 ülkeye ihracat gerçekleştiren bir küresel savunma şirketine dönüşmesi referans gösterildi.

Resmi temaslarda öne çıkan öncelik, Türkiye ile ortak üretim ve teknoloji paylaşımı odaklı yeni bir dönem başlatma isteği oldu. Yapılan görüşmeler, iki ülke arasında uzman değişimi ve üretim iş birlikleri için zemin oluşturma arayışını ortaya koydu.

ASELSAN yetkilileriyle yapılan değerlendirmeler, Bolivya'nın savunma ve teknoloji alanında kapasite inşası taleplerine karşılık somut adımlar atılmasını hedefleyen bir yaklaşımı işaret etti. Paz'ın Ankara ziyaretinin, iki ülke arasında ekonomik ve teknolojik iş birliğini derinleştirme yönünde önemli bir adım olarak kayda geçtiği ifade edildi.

Bolivya Cumhurbaşkanı Paz'dan ASELSAN övgüsü