Bolivya cumhurbaşkanı ankara'da ASELSAN'ı ziyaret etti

Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira, Türkiye ziyaretinin bir parçası olarak başkent Ankara'da savunma sanayiinin öncü kuruluşu ASELSAN'ı ziyaret etti. Heyetiyle birlikte şirketin geliştirdiği ileri teknoloji sistemlerini yerinde inceleyen Paz, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından karşılandı.

ziyarette öne çıkan ifadeler:

Ziyaret sırasında kendi çektiği videoyla ülkesine seslenen Paz, ASELSAN'ı övgüyle anlattı ve dışa kapalı döneme atıfta bulunarak şunları söyledi: "ASELSAN, ileri teknolojiye sahip bir şirket. 20 yılı aşkın süre Bolivya’nın dünyayla bağlantı kurma seçeneği olmadı, buna izin verilmedi. Türkiye gibi dost ülkelerle birlikte büyüyeceğimiz umuduyla buradayız."

hedefler: teknoloji transferi ve katma değer

Paz, ASELSAN'ı model aldıklarını belirterek Bolivya için teknoloji transferi, uzman yetiştirme ve ülkeye katma değer sağlayacak somut iş birlikleri hedeflediklerini vurguladı. Türkiye ile teknoloji transferi ve ortak üretim odaklı yeni bir dönem başlatma niyetinde olduklarını ifade etti.

Basında yer alan açıklamalara göre Paz, Bolivya'nın uzun süreli dışa kapalı politikasının ardından yeniden uluslararası iş birliklerine açık bir yol arayışında olduğunu ve ASELSAN benzeri yapılarla iş birliğinin ülkesinin kapasitesini artıracağını savundu.

ASELSAN'ın yarım asrı bulan gelişim sürecine de atıf yapan Cumhurbaşkanı, kurumun 50 yıllık süreç içinde ulusal bir projeden başlayıp 97 ülkeye ihracat yapan bir savunma sanayi kuruluşuna dönüşmesini örnek aldıklarını belirtti.

BOLİVYA CUMHURBAŞKANI RODRİGO PAZ PEREİRA VE ASELSAN GENEL MÜDÜRÜ AHMET AKYOL