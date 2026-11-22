Sultangazi'de 7. Ardahan yöresel ürünler festivali devam ediyor

Sultangazi Belediyesi ile İstanbul Avrupa Yakası Ardahanlılar Derneği iş birliğinde düzenlenen 7. Ardahan Yöresel Ürünler Festivali, Anadolu Kültür Festivali kapsamında yoğun ilgiyle sürüyor. Protokol törenine Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı İmdat Kamacı, MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yakup Bildik ile dernek ve konfederasyon temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalde öne çıkan lezzetler ve etkinlikler:

Festival alanında Ardahan’a özgü yöresel ürünler ve geleneksel el sanatları sergileniyor. Ziyaretçilere kaz eti, bulgur pilavı ve yöresel helva gibi şehirle özdeşleşmiş tatlar ikram edilirken, Ardahan’ın coğrafi tescilli ürünü olan kaşar da tanıtılıyor. Etkinlikler boyunca düzenlenen konserler, aşık gösterileri ve diğer kültürel programlarla Anadolu’nun folklorik zenginliği aktarılıyor; ziyaretçiler hem tat hem de kültürel deneyim kazanıyor.

Başkan Dursun'un mesajı:

Törende konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, dernek yönetimlerinin etkin hazırlığına dikkat çekti ve yöresel lezzetlerin tanıtımının önemini vurguladı. Dursun, "Ardahan yalnızca yöresel kültürüyle değil, vatan müdafaası konusunda da çok güçlü memleketlerden birisidir" sözleriyle ilin milli ve manevi değerlerine atıfta bulundu. Aşıklar kültürünün korunması gerektiğini belirten Dursun, bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının ortak görev olduğuna dikkat çekti.

Dursun ayrıca, festival alanında vatandaşlara kendi elleriyle yemek ikramında bulundu; protokol töreni sonrası kaz eti, bulgur pilavı ve yöresel helva ziyaretçilere sunuldu. Belediye yetkilileri festivalin İstanbul’daki Anadolu bağlarını güçlendirmeyi ve farklı illerin kültürel zenginliklerini yaşatmayı hedeflediğini ifade etti.

Festival süresince düzenlenen konserler, atölyeler ve sergilerle ziyaretçiler Ardahan kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor. Organizasyonun, hem yöresel ürünlerin tanıtımı hem de kent içi kültürel dayanışmanın güçlenmesi açısından önemli bir platform olmaya devam etmesi hedefleniyor.

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