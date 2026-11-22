feribot seferleri hakkında duyuru

Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında 23 Kasım günü yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

hangi hatlar etkilendi:

Geyikli-Bozcaada hattı için iptal edilen seferler: Geyikli’den saat 08.00, 11.00, 15.00; Bozcaada’dan saat 07.00, 10.00, 14.00.

Kabatepe-Gökçeada hattı için iptal edilen seferler: Kabatepe’den saat 09.00, 13.00, 17.00; Gökçeada’dan saat 07.00, 11.00, 15.00.

duyurunun kapsamı:

Duyuruda, 23 Kasım günü planlanan belirli yolcu ve araç seferlerinin kuzey egedeki olumsuz hava şartları gerekçesiyle iptal edildiği ve etkilediği seferlerin yukarıda yer alan saatler doğrultusunda olduğu belirtildi.

ÇANAKKALE’NİN BOZCAADA VE GÖKÇEADA İLÇELERİNE YARIN YAPILMASI PLANLANAN BAZI FERİBOT SEFERLERİ, OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ.