Anma programı Sultanhisar'da gerçekleşti

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde düzenlenen anma programında, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmen Büşra Bilginer dualarla yad edildi. Etkinlikte protokol üyeleri ve öğretmenler bir araya gelerek merhum öğretmenin anısına saygı gösterdi.

Etkinlikte yapılanlar:

Program çerçevesinde ilk olarak Büşra Bilginer adına lokma hayrı düzenlendi. Lokma dağıtımı ve etkinliğe katılanların ortak anıları paylaşmasıyla, Bilginer'in görevini yerine getirirken gösterdiği özveri vurgulandı.

Katılımcılar ve kabir ziyareti:

Anma programına Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile beraberindeki öğretmenler katıldı. Protokol üyeleri ve öğretmenler daha sonra merhum öğretmenin kabrini ziyaret ederek dualar etti.

Kabri başında yapılan anmada Büşra Bilginer rahmet, minnet ve saygıyla anıldı; anma programında ayrıca 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm öğretmenler de unutulmadı.

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA, 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRETMEN BÜŞRA BİLGİNER İÇİN LOKMA HAYRI DÜZENLENİRKEN, MERHUM ÖĞRETMENİN KABRİ ZİYARET EDİLEREK DUALAR EDİLDİ.