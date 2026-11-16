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sultaniye üreticileri düşük fiyata karşı pekmeze yöneldi

Manisa'nın Sarıgöl ovasında 2026 üzüm hasadında düşük fiyatlar ve artan maliyetler, üreticileri bağda kalan Sultaniye üzümlerini evde pekmeze dönüştürmeye ve komşularla kazan kurmaya yöneltti.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 08:42

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

sultaniye üreticileri düşük fiyata karşı pekmeze yöneldi

Üzüm alternatifini pekmezde buldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2026 yılı Sultaniye üzümü hasadı sürerken, üreticiler piyasa beklentilerinin gerisinde kalan fiyatlarla mücadele ediyor. Artan girdi maliyetleri ve bazı bölgelerde görülen zirai don riski, bağlarda kalan üzümlerin değerlendirilmesini öncelik haline getirdi. Bu durum, özellikle örtü altında bekletilen üzümlerin satılamaması üzerine pekmez üretiminde artışa neden oldu.

Komşuluk dayanışmasıyla kazanlar kaynıyor:

Çanakçı Mahallesi'nden üreticiler, komşularıyla birlikte evlerde pekmez işine girişti. Şefik Kocaağa süreci şöyle özetledi: Bu yıl gerçekten üreticiler yönünden zor bir yıl oldu. Ovada çok sayıda üzüm dalında kaldı. Fiyatlar düşük, buna karşılık maliyetlerimiz çok yüksek. Kasım ayının ortalarına gelmemize rağmen üzümlerimiz bağlarda umutla bekliyor. Ancak zirai don da üzüm salkımlarını etkiliyor. Biz de komşularımızla bir araya gelerek evlerimizde şifa kaynağı olan pekmez yapıyoruz. Komşum Telat Çelik ile birlikte kazanları kurduk ve 75 kelter üzümden pekmez yaptık. Yapabildiğimiz kadar üretmeye devam edeceğiz.

Pekmezin kullanım alanı ve önemi:

Üzüm pekmezi, içerdiği mineral ve vitaminler nedeniyle kış aylarında geleneksel olarak tercih ediliyor. Enerji verici özelliği sayesinde doğrudan tüketildiği gibi hamur işlerinde ve çeşitli tatlılarda da kullanılıyor. Sarıgöl'de artan ev yapımı pekmez üretimi, üreticiler için hem ekonomik kaybı azaltma hem de bağlardan çıkan ürünü değerlendirme yöntemi olarak öne çıkıyor. Yetkililer ve üreticiler, fiyatların dengelenmesi halinde ticari satışa dönme imkanının yeniden doğacağını belirtiyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÜZÜM FİYATLARININ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMASI VE ÜRETİM...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÜZÜM FİYATLARININ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMASI VE ÜRETİM MALİYETLERİNİN YÜKSELMESİ NEDENİYLE ÜRETİCİLER, BAĞLARINDA KALAN ÜZÜMLERİ PEKMEZ YAPARAK DEĞERLENDİRMEYE BAŞLADI. GEÇMİŞ YILLARA GÖRE PEKMEZ ÜRETİMİNDE ARTIŞ YAŞANAN İLÇEDE, KOMŞULAR BİR ARAYA GELEREK KAZANLARI KURUYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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