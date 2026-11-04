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Sümer spor kompleksinin geleceği için şeffaflık çağrısı

MHP'li Baki Ersoy, Sümer Spor Kompleksi'nin AGÜ'ye devri iddialarına tepki gösterdi; yetkililerden şeffaf ve net açıklama talep etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Merve Çelik

Sümer spor kompleksinin geleceği için şeffaflık çağrısı

Sümer sadece bir taşınmaz değil

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sümer Spor Kompleksi'nin Abdullah Gül Üniversitesi'ne (AGÜ) devredileceğine dair iddiaların kentte yarattığı kaygıyı kamuoyuna taşıdı. Ersoy, Sümer'i bir arsa veya bina olarak görmenin yanlış olduğunu vurgulayarak bu tesisin Kayseri'nin spor kültüründe ve toplumsal hafızasında ayrılmaz bir yeri olduğunu belirtti.

Ersoy, konuyla ilgili olarak ilgili kurumların şeffaf biçimde açıklama yapmaması halinde bu sessizliğin sürdürülemeyeceğini söyledi ve Kayseri halkının ortak değerlerinin korunması gerektiğini ifade etti.

Kompleksin sosyal ve sportif işlevi:

Ersoy, Sümer spor geleneğinin temellerinin 1930'lu yıllara dayandığını hatırlatarak tesislerin amatör sporun gelişiminde tarihî bir rol üstlendiğini belirtti. Tesislerin, nesiller boyunca binlerce sporcunun yetişmesine ve birçok yeteneğin keşfedilmesine olanak sağladığını kaydetti.

Tarafına aktarılan kullanım verilerine göre yüzme havuzlarından üç aylık dönemde yaklaşık 90 bin kişinin yararlandığı, aylık kullanımın 30 bin kişiye ulaştığı; tesislerin aileler, sporcular ve kulüpler üzerinden aylık yaklaşık 45 bin kişiye temas ettiği ifade edildi. Ersoy, bu verilerin Sümer'in şehrin sosyal ve sportif ihtiyaçları için ne denli merkezi olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Kamu yararı ve korunması gereken hizmetler:

Ersoy, Sümer'in sadece bireysel spor faaliyetleri için değil aynı zamanda kulüplerin desteklenmesi, antrenör eğitimi, altyapı organizasyonları, engelli bireylere yönelik çalışmalar ve çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetleri açısından da önemli bir merkez olduğunu söyledi. Bu çerçevede tesisin kamu niteliğinin ve mevcut işlevinin riske atılmaması gerektiğini belirtti.

Tesislerin sadece metrekare hesabıyla değerlendirilemeyeceğini, içinde doksan yılı aşkın spor kültürü, amatör kulüplerin fedakârlıkları ve toplumun ortak hatıralarının bulunduğunu ifade eden Ersoy, Kayseri'nin hem güçlü üniversitelere hem de güçlü amatör spor altyapısına sahip olması gerektiğini kaydetti.

Cevaplanması gereken sorular:

Ersoy, süreçle ilgili olarak başta Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü, Kayseri Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer muhatap kurumlara bir dizi soru yöneltti. Bu sorular arasında yer alan başlıca noktalar şunlar:

Sümer Spor Kompleksi'nin üniversiteye devri veya tahsisi konusunda resmi bir talep, yazışma, protokol veya idari çalışma var mı?

Böyle bir çalışma varsa kapsamı nedir ve mevcut kullanım biçimleri nasıl etkilenecektir?

Abdullah Gül Üniversitesi'nin Mimar Sinan Kampüsü'nde yaklaşık 3 milyon 600 bin metrekare büyüklüğünde bir alan bulunduğu dikkate alındığında, ilave ihtiyaçlar neden öncelikle mevcut kampüs alanları üzerinden karşılanmıyor?

Mimar Sinan Kampüsü için yapılan ve yapılması planlanan yatırımların akıbeti, tamamlanma süreçleri ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı konusunda hangi yol haritası izlenmektedir?

Ersoy, bu sorulara açık, net ve tatmin edici yanıtlar verilmesi gerektiğini; aksi takdirde Kayseri kamuoyundaki endişelerin giderilemeyeceğini belirtti.

Korumanın anlamı ve talepler:

Milletvekili, Sümer Spor Kompleksi'nin korunmasının yalnızca sınırları çizilmiş bir araziyi muhafaza etmek olmadığını; bunun amatör sporu, gençlerin fırsatlarını, kadınların spor imkânlarını, kulüplerin geleceğini ve şehrin ortak hafızasını korumak anlamına geldiğini ifade etti. Sümer'in tapu kayıtlarıyla ölçülemeyecek bir değeri bulunduğunu vurguladı.

Son olarak Ersoy, yetkilileri Kayseri kamuoyunu açık ve eksiksiz biçimde bilgilendirmeye davet etti ve bu meselenin takipçisi olacaklarını belirtti. Sümer'in hem geçmişin emaneti hem de geleceğin teminatı olduğu mesajını yineledi.

Not: Ersoy'un dile getirdiği sayısal veriler ve adreslenen sorular ilgili beyanlardan alınmıştır; yetkili kurumların yapacağı resmi açıklamalar kamuoyunu aydınlatacaktır.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, SÜMER SPOR KOMPLEKSİ&#039;NİN...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, SÜMER SPOR KOMPLEKSİ'NİN ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ'NE (AGÜ) DEVREDİLMESİNE İLİŞKİN İDDİALARA YÖNELİK AÇIKLAMA YAPTI. ERSOY, "SÜMER, KAYSERİ İÇİN YALNIZCA BİR STADYUMUN VEYA SPOR TESİSLERİNİN ADI DEĞİLDİR. ERCİYES DAĞI NASIL BU ŞEHRİN KİMLİĞİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASIYSA SÜMER DE KAYSERİ’NİN SPOR HAFIZASINDA ÖYLESİNE KÖKLÜ VE VAZGEÇİLMEZ BİR YERE SAHİPTİR" DEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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