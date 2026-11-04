Heyiketeği'nde yol ağları güçleniyor: başkan çalışmaları yerinde denetledi

Heyiketeği Mahallesi'nde yol çalışması sürüyor

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Heyiketeği Mahallesi'nde yürütülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerden projenin ilerleyişi ve uygulanan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

çalışmanın kapsamı:

Yapılan çalışmaların önceliği, mahalle sakinlerinin daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânlarına kavuşmasını sağlamak. Altyapı ve yol düzenlemeleri planlamalar doğrultusunda, belirlenen program çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

belediyenin hedefleri:

Bozkurt, ilçenin farklı mahallelerinde sürdürülen hizmetlerin devam edeceğini belirterek, planlamalar doğrultusunda yolu olmayan yerleşim yeri bırakmama hedefini yineledi. Başkan, belediyenin ihtiyaçlara yönelik hizmet üretmeye ve yaşam kalitesini artıracak çalışmaları sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

DARENDE’DE HEYİKETEĞİ MAHALLESİ’NDE YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR