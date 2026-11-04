İtalya'da Paestum ödülü Mehmet Nuri Ersoy'a takdim edildi

Mehmet Nuri Ersoy 2026 Paestum Ödülü'nü İtalya'da aldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaret kapsamında geldiği İtalya'nın Salerno bölgesinde, Paestum'da düzenlenen törende 2026 Paestum Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, Geleceğe Miras Projesi kapsamında kültürel mirasın araştırılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yaptığı katkılar nedeniyle verildi. Ersoy ödülünü, organizasyonun kurucusu ve direktörü Ugo Picarelli'den aldı.

ödül töreni ve buluşmanın kapsamı:

Tören, 28. Akdeniz Arkeolojik Turizm Buluşması kapsamında Paestum'da, Cafasso Tütün Fabrikası'nda yapıldı. UNESCO himayesinde; İtalya Dışişleri, Kültür ve Turizm bakanlıkları ile Ulusal Turizm Kurulu iş birliğiyle düzenlenen buluşma, arkeoloji ve kültür turizmi alanından uluslararası temsilcileri bir araya getirdi. Törende konuşan Ersoy, Paestum Ödülü'ne layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'nin tarihî ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmaya ve korumaya kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

geleceğe miras ve kazılarda yıl boyu çalışma:

Bakan Ersoy, Türkiye'de arkeoloji alanında hayata geçirilen dönüşümün merkezinde kazı çalışmalarının üç-dört aylık dönemlerle sınırlı kalmaması olduğunu anlattı. Ersoy, kazı ekiplerine yıl boyunca çalışma imkânı sunmak için bütçeleri artırdıklarını, bunun projelerin sürekliliğini sağladığını ifade etti. Ersoy, bu çerçevede başlattıkları Geleceğe Miras Projesi ile "Geleceğe Miras ile kazı ekiplerimizin bütçelerini üç dört katına çıkardık" sözleriyle sağlanan kaynak artışını özetledi.

Ayrıca Ersoy, arkeolojik kazıların beş yıllık programlar çerçevesinde yürütüldüğünü, ekiplerin personel, bütçe ve ekipman bakımından güçlendirilmesinin çalışmalara hız kattığını belirtti. Bu yaklaşımın hem bilimsel çıktıları hem de koruma ve tanıtım sonuçlarını olumlu etkilediği vurgulandı.

efes örneği ve saha sayısındaki artış:

Ersoy, kazılarda elde edilen ilerlemeye örnek olarak Efes'i gösterdi. Efes'te 163 yıllık kazı sürecinde alanın yüzde 25-26'sının gün yüzüne çıkarıldığını, son üç yılda yapılan desteklerle bu oranın %45'e ulaştığını aktardı. Türkiye genelinde de kazı faaliyetlerinin yaygınlaştığını belirten Ersoy, sekiz yıl önce 157 alanda arkeolojik kazı yürütülürken bugün bu sayının 261'e çıktığını dile getirdi.

Ersoy, arkeolojik alandaki gelişmelerin turizme olumlu yansıdığını ve dünyanın dört bir yanından daha fazla kültür turistini ağırladıklarını belirtirken, turizm gelirlerinin arkeolojik çalışmalara yatırım olarak aktarıldığını kaydetti.

uluslararası iş birliği ve sergiler:

Bakan Ersoy konuşmasında Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel miras alanındaki iş birliğine dikkat çekti. İki ülkenin bilim insanlarının kazıdan restorasyona, bilimsel araştırmalardan müzeciliğe kadar çok sayıda ortak alanda çalıştığını söyledi. Ersoy, Roma'daki Kolezyum'da açılan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi ve "Troya ve Roma: Antik Akdeniz'in Mitleri, Efsaneleri ve Hikâyeleri" sergilerinin Anadolu mirasını uluslararası izleyiciyle buluşturduğunu, bu sergilerin ülkeler arasındaki kültürel iş birliğinin somut örnekleri olduğunu vurguladı.

ödül gerekçesi ve picarelli'nin değerlendirmesi:

Organizasyon direktörü Ugo Picarelli, ödülün gerekçesini açıklarken Ersoy'un göreve başladığı 2018'den bu yana kültürel miras alanında ortaya koyduğu çalışmalara işaret etti. Picarelli, 2023'te başlatılan Geleceğe Miras Projesi'nin Aspendos'tan yayılıp genişlediğini, yalnızca 2024 yılında aralarında 2 bin uzmanın da bulunduğu 5 bin kişinin çalışmalarda görev aldığını belirtti. Picarelli, ödülle vurgulamak istedikleri asıl hususun ayrılan mali kaynakların ötesinde projenin kazandırdığı anlam ve değer olduğunu söyledi ve projeyi "kültürel kimliği esas alan bir yeniden doğuş programı" olarak nitelendirdi: "Bu, köklerini kimlikten alan ulusal bir arkeoloji misyonudur."

Ersoy ödülü kabul ederken organizasyona, Picarelli'ye ve komiteye teşekkür ederek ödülü "Paestum Award 2026'yı, Türkiye'nin kültürel mirasının araştırılmasına ve korunmasına emek veren tüm bilim insanlarımız ve çalışma arkadaşlarımız adına kabul ediyorum" sözleriyle aldı. Tören ve Paestum buluşması, iki ülke arasındaki uzun soluklu iş birliğinin ve Akdeniz'in ortak mirasına yönelik sorumluluğun bir yansıması olarak değerlendirildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA GELDİĞİ İTALYA'DA 2026 PAESTUM ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ. UGO PİCARELLİ (SAĞDA)