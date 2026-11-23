Okulların ara tatili sona ermesiyle İstanbul'da akşam trafiği tıkandı

2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesiyle, haftanın ilk iş gününde akşam iş çıkış saatlerinde şehir genelinde trafik yoğunluğu yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre akşam saatlerindeki yoğunluk yüzde 78 olarak ölçüldü.

Trafik haritası ve ana güzergahlar:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası, akşam saatlerinde kent genelinde hareketliliğin arttığını gösterdi. Özellikle D-100 kara yolunda araçlar ilerlemekte zorlanıyor ve uzun araç kuyrukları oluşuyor; bu durum güzergahlarda normal seyir hızlarını düşürdü.

Sürücülerin deneyimi ve ulaşım sonuçları:

İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar akşam saatlerinde evlerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Artan araç yoğunluğu nedeniyle bazı bölgelerde yolculuk süreleri uzadı ve toplu taşıma ile özel araç kullananlar benzer sıkışıklığı deneyimledi.

Yetkililerin paylaştığı harita verileri, gün içindeki hareketlilik değişimlerinin izlenmesine olanak sağlıyor; akşam iş çıkış saatlerinde dikkatli planlama yapan sürücüler alternatif güzergah ve zamanlama tercihleriyle beklenen sıkışıklığı azaltabilir.

İSTANBUL’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK ARA TATİLİ SONA ERERKEN, AKŞAM İŞ ÇIKIŞ SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 78’E ULAŞTI.