Atakum'da öğretmenler günü etkinliği:

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen gösteri maçı, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Baruthane Futbol Sahası'nda saat 15.00'te gerçekleştirildi. Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu yanında bulunan sahada, ilçede görev yapan öğretmenler ile Samsunspor’un unutulmaz futbolcuları bir araya geldi.

efsanelerle sahada buluşma:

Samsunspor’un eski oyuncuları arasında yer alan Musa Aydın ve Adnan Güngör ile birlikte etkinliğe Dobi Hasan da katıldı. Karşılaşma öncesinde efsane isimler, öğretmenlerin formalarını imzalayarak günün anısını güçlendirdi; ardından organizasyon katılımcılarıyla toplu fotoğraf çekildi.

dostluk ve dayanışma vurgusu:

Karşılaşmada skorun ön plana alınmadığı, dostluk ve dayanışmanın öne çıktığı bir atmosfer hakimdi. Mücadelenin ardından Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, öğretmenler adına Samsunspor’un efsane futbolcularına çiçek takdim etti. Program, katılımcıların birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, hem eğlenceli anlara sahne oldu hem de sporun birleştirici gücüne dikkat çeken dostluk mesajlarıyla tamamlandı.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN GÖSTERİ MAÇINDA, SAMSUNSPOR’UN EFSANE FUTBOLCULARI İLE İLÇEDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER AYNI SAHADA BULUŞTU.