ulaştırmada düşük karbon dönüşümü ve yeşil lojistiğin ödülleri

Uraloğlu: yeşil lojistik ödülleri, düşük karbon dönüşümün teşvikidir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen Yeşil Lojistik Belgesi Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, ulaştırma ve lojistik sektöründe düşük karbonlu dönüşümün önemine vurgu yaptı. Bakan Uraloğlu, son 24 yılda ulaştırma ve altyapı alanında gerçekleştirilen yatırımların günümüzdeki değerinin 355 milyar dolar olduğunu belirtti ve bu kaynakların yalnızca fiziki bağlantılar için değil, enerji verimliliğini artırmak, seyahat sürelerini kısaltmak ve karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Sektörün sera gazı payı ve bütüncül yaklaşım:

Uraloğlu, iklim değişikliğinin enerji üretiminden kente, tarımdan ulaştırma altyapısına kadar geniş kapsamlı dönüşümü zorunlu kıldığını belirterek, taşımacılık faaliyetlerinin sera gazı emisyonları içindeki payının kritik olduğunu vurguladı. Türkiye'de ulaşım sektörü, %17,6 ile sera gazı emisyonları içinde ikinci sırada yer alıyor. Bu durum, altyapı yatırımlarının lojistik faaliyetleriyle birlikte ele alınmasını zorunlu kılıyor.

Bakanlık olarak Kurumsal Karbon Ayak İzi hesabını Türkiye'de ilk gerçekleştiren bakanlık olmanın sorumluluğuyla hareket ettiklerini söyleyen Uraloğlu, Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası'nı tüm modları kapsayacak şekilde yürüttüklerini ifade etti. Ayrıca Sıfır Atık Hareketi'nin limanlardan lojistik merkezlerine kadar yaygınlaştırıldığını ve Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki bu çalışmanın sektör standartlarına dönüştürüldüğünü aktardı.

Yatırımların somut faydaları ve tasarruflar:

Karayolu yatırımlarıyla ağın genişletilmesine dikkat çeken Uraloğlu, bölünmüş yol seferberliğiyle ağın 6 bin 101 kilometreden 30 bin 292 kilometreye çıktığını, otoyol uzunluğunun ise bin 714 kilometreden 3 bin 848 kilometreye yükseldiğini söyledi. Bugün bölünmüş yolların toplam yol ağının %44'ünü oluşturduğunu ve bunun sonucunda vatandaşlara yıllık 807 milyon saat zaman tasarrufu ile 2 milyar 640 milyon litre akaryakıt tasarrufu sağlandığını belirtti.

Bölünmüş yolların karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkı sunduğunu vurgulayan Uraloğlu, bu sayede yaklaşık 6,6 milyon ton karbon emisyonunun atmosfere salınmasının önlendiğini kaydetti.

Demiryolu ve intermodal hedefleri:

Ulaşımda düşük karbonlu dönüşümün önemli ayaklarından biri olarak demiryolu ve intermodal taşımacılığın güçlendirilmesini işaret eden Uraloğlu, liman bağlantılı iltisak hatları ve lojistik merkezlerin güçlendirilmesiyle karayolundan demiryolu ve denizyolu entegrasyonuna geçişin hızlandırıldığını söyledi. Ulusal demiryolu ağının mevcut 14 bin 272 kilometreden 2028'de yaklaşık 17 bin kilometreye, 2053'te ise 28 bin 590 kilometreye ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Ayrıca demiryolunun yük taşımacılığındaki payının %3,5'ten %22'ye çıkarılması; elektrifikasyon oranının %53'ten %90'lara yükseltilmesi hedefleri paylaşıldı. Kent içi ulaşımda da 2002'de 281 kilometre olan raylı sistem uzunluğunun 2026'da 1 056 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Yeşil lojistik belgesi ve ödüller:

Yeşil Lojistik Belgesi Ödül Töreni'nin firmaların düşük karbonlu dönüşüme katkılarını uluslararası standartlarda belgelendiren ve teşvik eden önemli bir araç olduğunu söyleyen Uraloğlu, ödüllerin iki yılda bir verildiğini ve bu dönem dört kategoride sahiplerini bulduğunu aktardı. Bu dönemde ödül alanlar şunlar oldu: Yeşil Lojistik Uygulama Ödülü: Alışan Lojistik A.Ş., Demiryolu Taşımacılığı Başarı Ödülü: Greenlog İntermodal Lojistik Hizmetleri A.Ş., Denizyolu Taşımacılığı Başarı Ödülü: T.G.L. Tet Global Lojistik Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Entegre Taşımacılık Başarı Ödülü: Mars Logistics Transport ve Lojistik A.Ş.

Uraloğlu, ödül alan firmaların attıkları adımlarla sürdürülebilir lojistiğin mümkün olduğunu gösterdiklerini, daha az karbonla daha fazla yük taşımak ve verimli operasyonlarla rekabet gücünü artırmanın örneklerini sunduklarını ifade etti. Yeşil Lojistik Belgesi'nin ileride tedarik zincirlerinin yeni standardı ve uluslararası alanda itibarın somut kanıtı olmasını temenni etti.

Kapanışta Bakan Uraloğlu, altyapı yatırımlarını bakanlık olarak sürdürdüklerini, asıl büyük işin bu altyapı üzerinde yeşil ekosistem kuracak özel sektöre düştüğünü vurguladı. Ödül alan firmaların bu dönüşümde öncü olduğunu belirterek, her firmanın bu yoldan ilerlemesinin hem kendi rekabet gücünü artıracağını hem de Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine doğrudan katkı sağlayacağını söyledi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU