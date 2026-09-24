Sürücü hakimiyeti kaybetti, otomobil şarampole yuvarlandı: iki yaralı

kaza ve ilk müdahale:

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralılar çevredeki hastaneye götürüldü.

kazanın nedenleri ve soruşturma:

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, emniyet ve olay yeri inceleme çalışmaları başlatıldı. Sürücünün ismi ve aracın plaka bilgileri yetkililerce henüz açıklanmadı; sürücünün ismi ve plakası henüz öğrenilemedi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer, delil toplama ve olayın trafik yönünden değerlendirilmesine ilişkin işlemlerin sürdüğünü belirtti. Gelişmeler resmi açıklamalarla duyurulacak.

KAZADA YARALANAN 2 KİŞİ, İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI.