Sürücü hakimiyeti kaybetti, otomobil şarampole yuvarlandı: iki yaralı

kaza ve ilk müdahale:
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralılar çevredeki hastaneye götürüldü.
kazanın nedenleri ve soruşturma:
Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, emniyet ve olay yeri inceleme çalışmaları başlatıldı. Sürücünün ismi ve aracın plaka bilgileri yetkililerce henüz açıklanmadı; sürücünün ismi ve plakası henüz öğrenilemedi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer, delil toplama ve olayın trafik yönünden değerlendirilmesine ilişkin işlemlerin sürdüğünü belirtti. Gelişmeler resmi açıklamalarla duyurulacak.
KAZADA YARALANAN 2 KİŞİ, İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI.
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