Sürücünün dikkati Bayramören'de tırı devrilmekten kurtardı

Çankırı Bayramören'de araç kamerasına yansıyan tehlikeli anlar

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde geçen olayda, yağmur nedeniyle ıslanan yolda virajı alamayan bir tır kontrolden çıktı. Dorsesinin kaymaya başlamasıyla denge problemi yaşayan araç, sürücünün ani ve kontrollü müdahalesi sayesinde devrilmekten kurtuldu.

görüntülerde ne var:

Olay, aynı istikamette seyreden bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın dorsesinin ıslak zeminde kaydığı, sürücünün direksiyon ve hız kontrolüyle aracı düzeltmeye çalıştığı, sonuçta tırın devrilmesinin önlendiği açıkça görülüyor.

nedenler ve alınacak dersler:

Yağmurun yol yüzeyini kayganlaştırması ve virajın alınma hızı, olayın temel etkenleri olarak öne çıkıyor. Bu tür durumlarda sürücü dikkati ve doğru müdahale kazaların önlenmesinde belirleyici rol oynuyor; görüntüler de bu gerçeği ortaya koyuyor.

ÇANKIRI’DA KAYGANLAŞAN YOLDA VİRAJI ALAMAYAN TIRIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI.