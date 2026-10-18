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Sürüden dışlanan kazın yeni ailesi: İsmail dedenin gölgesi oldu

Kelkit'te sürüden dışlanan 'Junior' adlı kaz, 65 yaşındaki İsmail Gürbüz'ü ailesi bildi; papyonuyla evde, bahçede ve arabada peşinden ayrılmıyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 09:47

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sürüden dışlanan kazın yeni ailesi: İsmail dedenin gölgesi oldu

Sürüden dışlanan kaz 'Junior' İsmail dedenin ailesi oldu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sürü tarafından reddedilen ve sahipleri tarafından 'Junior' adı verilen kaz, 65 yaşındaki İsmail Gürbüz'ü ailesi olarak benimsedi. Papyonuyla dikkat çeken kaz, evde, bahçede ve arabada Gürbüz'ün peşinden ayrılmıyor; yanına kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor.

Sürüden dışlanma ve bağın başlangıcı:

Torununa ait kazlardan biri olan 'Junior', henüz 5 aylıkken aynı sürüdeki diğer kazlar tarafından dışlanmaya başladı. Sürüdekilerin sürekli kovalayıp dövmesi üzerine kazı koruyan ve kollayan kişi İsmail Gürbüz (65) oldu. Gürbüz'ün ilgisi ve koruması zamanla kazın ona bağlanmasına yol açtı; kaz, kendisini sahiplendiği kişiyi anne-baba yerine koydu.

İsmail Gürbüz, kazın kendisini 'annesi babası gibi' gördüğünü belirtiyor ve onun artık evde, arabada ve bahçede sürekli peşinden geldiğini anlatıyor. Gürbüz, kaz yavrularının anne-babalarının yanına yabancı hayvanları sokmadığını; bu yüzden 'Junior'ın onun yanında başka kişilere izin vermediğini vurguluyor.

Günlük yaşam ve bakım:

Papyonuyla dikkat çeken 'Junior', sahibiyle birlikte gezintiye çıkıyor, ev içinde ve arabadaki yolculuklarda da Gürbüz'ü yalnız bırakmıyor. Ailenin diğer üyeleri ve evdeki diğer hayvanlarla bir arada yaşayan kaz, özellikle İsmail dedeyle yakın bir ilişki kurdu.

Kazın bakımını üstlenen Mustafa Mert Durmuş ise 'sürü psikolojisi' nedeniyle diğer kazların 'Junior'ı dışladığını, bunun sonucu olarak kazın kendisine yakın bir insan aradığını aktarıyor. Durmuş, 'İsmail dedem hayvansever olduğu ve ona çok ilgi gösterdiği için Junior ona yaklaştı' diyerek, kendilerinin yaz-kış kazın bakımını üstlendiğini belirtiyor. Durmuş ayrıca 'iki yıldır' kendilerinde olan kazın, kendisini bile zaman zaman ısırıp kovaladığını, ama İsmail dedeye karşı çok bağlı olduğunu ifade ediyor.

Özetle, Kelkit'te sürü tarafından reddedilen bir kazın, insan ilgisi ve bakım sayesinde bir ailenin parçası haline gelmesi, hayvanlarla kurulan ilişkilerin vurgulandığı sıcak bir örnek oluşturuyor. 'Junior'ın İsmail Gürbüz ile kurduğu bağ, hem bakım hem de davranış açısından sürü dinamiklerinin yanı sıra bireyler arası ilişkinin nasıl şekillendiğini gösteriyor.

İSMAİL GÜRBÜZ VE JUNİOR

İSMAİL GÜRBÜZ VE JUNİOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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