Suşehri'de bariyerleri aşan araç şarampole uçtu: 3'ü ağır 5 yaralı

kaza yeri ve olayın seyri:

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Ekrem Erdem Bulvarı üzerinde fen lisesi karşısında öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. O.Y. yönetimindeki 58 ACB 838 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Araç bariyerleri aşarak şarampole uçtu ve takla atarak durdu.

yaralananlar ve sağlık durumu:

Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre O.Y. ve A.K. hafif yaralanırken; E.E.Y., U.E.K. ve H.C.E. ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralıların hayati tehlikeleri bulunduğu bildirildi.

soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili resmi inceleme ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde oluş şekli ve olası nedenler üzerinde değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı