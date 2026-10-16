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Suşehri'de bariyerleri aşan araç şarampole uçtu: 3'ü ağır 5 yaralı

Suşehri'de bulvarda kontrolden çıkan 58 ACB 838 plakalı hafif ticari araç şarampole uçtu; araçtaki 5 kişiden 3'ünün durumu ağır.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Suşehri'de bariyerleri aşan araç şarampole uçtu: 3'ü ağır 5 yaralı

kaza yeri ve olayın seyri:

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Ekrem Erdem Bulvarı üzerinde fen lisesi karşısında öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. O.Y. yönetimindeki 58 ACB 838 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Araç bariyerleri aşarak şarampole uçtu ve takla atarak durdu.

yaralananlar ve sağlık durumu:

Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre O.Y. ve A.K. hafif yaralanırken; E.E.Y., U.E.K. ve H.C.E. ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralıların hayati tehlikeleri bulunduğu bildirildi.

soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili resmi inceleme ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde oluş şekli ve olası nedenler üzerinde değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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