Kırklareli'de narkotik araması: evde 100 gram metamfetamin bulundu, bir kişi tutuklandı

operasyon detayları:
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezindeki bir ikamette arama yapıldı. Aramada 100 gram metamfetamin ile 'payp' olarak tabir edilen 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
şüphelinin yargı süreci:
Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ç., işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece şüpheli tutuklandı.
narkotik çalışmaları ve soruşturmanın seyri:
Emniyet ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bu arama, kent merkezinde yürütülen operasyonların bir parçası olarak kayda geçti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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