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Kırklareli'de narkotik araması: evde 100 gram metamfetamin bulundu, bir kişi tutuklandı

Kırklareli Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin ev aramasında 100 gram metamfetamin ve iki 'payp' ele geçirildi; şüpheli S.Ç. adliyede tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırklareli'de narkotik araması: evde 100 gram metamfetamin bulundu, bir kişi tutuklandı

operasyon detayları:

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezindeki bir ikamette arama yapıldı. Aramada 100 gram metamfetamin ile 'payp' olarak tabir edilen 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

şüphelinin yargı süreci:

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ç., işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece şüpheli tutuklandı.

narkotik çalışmaları ve soruşturmanın seyri:

Emniyet ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bu arama, kent merkezinde yürütülen operasyonların bir parçası olarak kayda geçti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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