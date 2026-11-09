Kırklareli'de narkotik araması: evde 100 gram metamfetamin bulundu, bir kişi tutuklandı

operasyon detayları:

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezindeki bir ikamette arama yapıldı. Aramada 100 gram metamfetamin ile 'payp' olarak tabir edilen 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

şüphelinin yargı süreci:

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ç., işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece şüpheli tutuklandı.

narkotik çalışmaları ve soruşturmanın seyri:

Emniyet ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bu arama, kent merkezinde yürütülen operasyonların bir parçası olarak kayda geçti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER