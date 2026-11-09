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Jandarma Sultanhisar'da izinsiz kazı girişimini suçüstü engelledi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz kazı hazırlığındaki 3 kişiyi suçüstü yakalayıp, çok sayıda dedektör ve cihaz ele geçirdi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Jandarma Sultanhisar'da izinsiz kazı girişimini suçüstü engelledi

Jandarma operasyonu:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi'nde izinsiz kazı yapmak amacıyla araziye geldikleri tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi ve şüpheliler suçüstü yakalandı.

yakalama ve arama:

Operasyonda, olay yerinde ve şüphelilere ait araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda izinsiz kazı hazırlığında kullanıldığı değerlendirilen ekipmanlar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda ele geçirilenler arasında; 1 laptop, 1 el dedektörü, 1 yer altı görüntüleme cihazı, 1 kontrol paneli, 1 alan tarama çubuğu ve 3 cep telefonu bulunuyor. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlemler devam ediyor.

AYDIN&#039;IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE İZİNSİZ KAZI YAPMAK AMACIYLA ARAZİYE GELEN 3 ŞÜPHELİ, JANDARMA...

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE İZİNSİZ KAZI YAPMAK AMACIYLA ARAZİYE GELEN 3 ŞÜPHELİ, JANDARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU SUÇÜSTÜ YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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