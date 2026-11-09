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Kahramanmaraş'ta dorsede gizlenen milyonlar: 5 milyon 400 bin dolu makaron çıktı

Kahramanmaraş'ta 8 Kasım'da durdurulan çekici ve dorsede 200 koli içinde 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi, iki şüpheli hakkında işlem yapıldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kahramanmaraş'ta dorsede gizlenen milyonlar: 5 milyon 400 bin dolu makaron çıktı

Operasyonun detayları

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 8 Kasım günü bir çekiciyi durdurdu. Araçta yapılan incelemede, çekiciye bağlı dorsede paketlenmiş halde gümrük kaçağı ürünler tespit edildi.

Ele geçirilen yük

Yapılan aramada, 200 koli içerisinde toplam 5 milyon 400 bin dolu makaron bulundu. Ürünün tamamı polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şüpheliler ve adli süreç

Operasyon kapsamında araçta bulunan ve isimleri R.E. ile H.İ.P. olarak açıklanan iki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının devam edeceğini belirterek benzer tespit ve operasyonların sektör genelindeki kaçak ürün akışının önlenmesine yönelik sürdürüleceğini kaydetti.

KAHRAMANMARAŞ’TA POLİS EKİPLERİNCE DURDURULAN ÇEKİCİ VE DORSESİNDE YAPILAN ARAMADA 5 MİLYON 400...

KAHRAMANMARAŞ’TA POLİS EKİPLERİNCE DURDURULAN ÇEKİCİ VE DORSESİNDE YAPILAN ARAMADA 5 MİLYON 400 BİN DOLU MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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