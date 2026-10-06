Susuzluk 180 haneyi boşalttı, 72 yaşındaki Selami Salman tek başına kaldı

Gözlükuyu köyünde geriye kalan tek kişi

Aksaray merkeze bağlı Gözlükuyu köyünde doğup büyüyen Selami Salman, su kaynaklarının kuruması nedeniyle 11 yıl önce tamamı taşınan 180 hanelik yerleşimde tek başına yaşamaya devam ediyor. Hasan Dağı'nın eteğindeki köy, yüksek rakımda olması ve suyun çekilmesi nedeniyle devlet desteğiyle nüfusunu 8 kilometre uzaklıktaki yeni yerleşim yerine taşıdı.

Köyün boşalmasının nedeni:

Köy sakinleri, yerleşim yerinin su ihtiyacını karşılayamaması yüzünden topluca taşındı. Salman bu süreci şöyle özetliyor: 'Bu köy halkı susuzluktan gittiler. Yaklaşık 11 sene önce son hane gitti.' 72 yaşındaki adam, 14 yıl önce eşini kaybettiğini ve yedi çocuk babası olduğunu belirtiyor ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle köyünden ayrılmamış.

Günlük yaşam ve ihtiyaçların karşılanması:

Salman, iki odalı evinde yalnız yaşamasına rağmen huzurunun yerinde olduğunu söylüyor. 'Ben bir Allah'tan korkarım. Sen iyi olursan herkes iyi olur. Gelene gidene karışmazsan huzurlu durursun,' diyerek yalnız yaşama bakışını paylaşıyor. Misafirleri gelip gitse de günün sonunda yine yalnız kalıyor.

Yaşamını sürdürebilmek için elektrik ve su imkanlarına sahip olduğunu vurgulayan Salman, ihtiyaçları olduğunda motorlu taşıtıyla Taşpınar, Karkın, Aksaray ve Sağlık Köy gibi yerleşimlerden alışveriş yapıp döndüğünü anlatıyor. Kendisi için 'Tek başına yaşamak kolay değil ama alıştım' ifadelerini kullanıyor.

Köyden ayrılmama kararının arkasında hem ekonomik koşullar hem de yerleşime bağlılık bulunuyor. Salman'ın su ihtiyacı ise köyü terk etmeyip yalnız kalmayı seçmesinin ardından valilik tarafından sağlanarak çözüldü; böylece temel yaşam koşulları korunmuş oldu.

Gözlükuyu örneği, kırsal yerleşimlerin su kaynaklarına bağlı kırılganlığını ve altyapı eksikliklerinin nasıl nüfus hareketlerine yol açtığını gösteriyor. 180 hanenin terk edildiği alanda bir kişinin yalnız yaşamını sürdürmesi, hem bireysel direnç hem de bölgesel değişimin küçük ama çarpıcı bir hikâyesi olarak öne çıkıyor.

AKSARAY’IN MERKEZE BAĞLI GÖZLÜKUYU KÖYÜNDE 72 YIL ÖNCE DOĞUP BÜYÜYEN SELAMİ SALMAN, SU ÇIKMAMASI NEDENİYLE 11 YIL ÖNCE TERK EDİLEN KÖYDE TEK BAŞINA YAŞAMAYA BAŞLADI.