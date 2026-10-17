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Suuçtu şelalesi sağanak sonrası görsel şölene dönüştü

Bursa'daki yoğun sağanakla Mustafakemalpaşa'da Suuçtu Şelalesi'nin su debisi yükseldi; sis ve buhar arasında oluşan coşkulu görüntü görenleri etkiledi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 09:32

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Suuçtu şelalesi sağanak sonrası görsel şölene dönüştü

Şelalenin coştuğu anlar:

Suuçtu Şelalesi, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışın ardından Mustafakemalpaşa'da su debisinin belirgin biçimde artmasıyla coştu. Kayaların üzerinden büyük bir güçle dökülen sular, çevrede yüksek bir uğultu yarattı ve su buharı ile sis benzeri görüntüler oluştu.

Yağışların tetiklediği bu ani artış, şelalenin akışını hızlandırırken taşların arasında devingen bir su hareketi ortaya çıkardı. Ses ve görsel yoğunluk, bölgedeki doğal dengenin ne kadar hızlı değişebileceğini gösterdi.

Benzetme ve görsel etki:

Ortaya çıkan manzaradaki buhar tabakası ve yoğun su perdelemesi, kimi izleyiciler tarafından dünyaca ünlü Niagara Şelalelerine benzetildi. Bu benzetme, özellikle suyun hacim ve hızındaki artışın yarattığı dramatik görüntü nedeniyle yapıldı.

Bölgedeki etkiler ve gözlemler:

Mustafakemalpaşa'daki görüntüler, sağanak yağışların yerel su kaynakları üzerindeki etkisini çarpıcı bir biçimde ortaya koydu. Oluşan görsel şölen, doğanın gücünü ve suyun peyzaj üzerindeki dönüştürücü etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

BURSA’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİNDEKİ SUUÇTU ŞELALESİ COŞTU....

BURSA’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİNDEKİ SUUÇTU ŞELALESİ COŞTU. ŞELALEDEN BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE DÖKÜLEN SULARIN OLUŞTURDUĞU MANZARA, DÜNYACA ÜNLÜ NİAGARA ŞELALELERİ’Nİ ARATMADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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