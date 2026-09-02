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Taburcu olduktan kısa süre sonra motor yangınıyla aracını kaybetti

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu olan sürücü, Kepez Dumlupınar Bulvarı'nda motor yangını sonucu Seat 07 CFB 36 plakalı aracını eşiyle birlikte kaybetti.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:42

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Taburcu olduktan kısa süre sonra motor yangınıyla aracını kaybetti

Taburcu olduktan kısa süre sonra motor yangınıyla aracını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden yaklaşık bir haftalık tedavisinin ardından taburcu olan M. A., eşiyle birlikte evine dönerken aracının motor bölümünden yükselen dumanları fark etti. Olay, saat 15.30 sıralarında Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi.

yaşanan an ve ilk müdahale:

Sürücü aracı yol kenarına çekip eşiyle birlikte araçtan indi. İkili, motor bölümünden yükselen alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı; ancak alevler daha fazla büyüdü ve söndürme çabaları yetersiz kaldı. Olay, kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

itfaiye ve trafik ekiplerinin müdahalesi:

Bildirimin ardından bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Araçtan kaynaklanan risk nedeniyle, itfaiye yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışması yaptı çünkü otomobilin LGP'li olduğu belirtildi.

Yangın sonucunda Seat marka, 07 CFB 36 plakalı araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

ANTALYA’DA HASTANEDEN TABURCU OLARAK EVİNE GİTMEK ÜZERE YOLA ÇIKAN SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL...

ANTALYA’DA HASTANEDEN TABURCU OLARAK EVİNE GİTMEK ÜZERE YOLA ÇIKAN SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL SEYİR HALİNDEYKEN ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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