Tahliye kararı Adana'da evlatlarını kaybeden aileleri yasa boğdu

Kaza ve soruşturma:

Kaza, 2 Mayıs gecesi merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Ters yönden hızla gelen 34 YAN 34 plakalı otomobilin sürücüsü Şahin K., Ferdi Dağparçası (21) idaresindeki 01 ARJ 825 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet alev alırken, olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kazada Ferdi Dağparçası ile birlikteyken ağır yaralanan Hasan Emre Ayan (22) da hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücüde yapılan incelemede 0,65 promil alkollü olduğu tespit edilerek adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Dava süreci:

Kazaya ilişkin dava görülen üçüncü duruşmada bilirkişi raporu sürücünün "asli kusurlu" olduğunu bildirdi. Ancak yaklaşık 5,5 ay sonra, Şahin K. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Davanın bir sonraki duruşması 15 Ocak tarihine ertelendi.

Ailelerin tepkisi ve talepleri:

Evlatlarını kaybeden aileler, tahliye kararına tepki gösterip adalete güvenlerini dile getirdi. Ferdi Dağparçası'nın babası Ufuk Dağparçası kararı anlatırken gözyaşlarına boğuldu; "Ben olay yerine gittiğimde tek evladımın ayakkabısı oradaydı. Bedeni yoktu. Lütfen bizi ve adaleti görün. 2 evladımızın hayatını kaybetmesinin bedeli 6 ay mı?" ifadelerini kullandı. Dağparçası, sürücünün adliyeden gülerek çıktığını da söyledi.

Anne Ceylan Dağparçası ise, "Adalet, 2 çocuğumuzun katilini serbest bıraktı. Biz bu şahsın hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" diyerek kararın kendilerinde derin yaralar açtığını belirtti. Aileler, üzerinde ölen evlatlarının fotoğrafının bulunduğu tişörtleri giyerek karara itiraz ettiklerini açıkladı.

Hasan Emre Ayan'ın babası İbrahim Ayan da oğlunun kazadan sonra hastanede durumunun ağır olduğunu anlattı: "Benim evladım 2 metre boyundaydı... O cani evladımın bütün kemiklerinin kırılmasına yol açmış. Hastaneye gittiğimde oğlumun bütün kemikleri kırılmıştı. 6 gün dayandı ve sonra hayatını kaybetti. Tek isteğim, evladımın mezarına gittiğimde 'Oğlum, senin hakkını sonuna kadar savundum' demek istiyorum."

Gözlem ve beklenti:

Mahkeme sürecinde bilirkişi raporunun "asli kusurlu" tespiti ve sürücünün tahliyesi, ailelerin adalet beklentisini ve davanın seyrini öne çıkardı. Aileler karara itiraz ettiklerini belirterek, yargılamanın bir sonraki duruşmasında taleplerinin karşılık bulmasını bekliyor. Olayın güvenlik kamerası kayıtları, çarpışmanın seyri ve deliller yargılama sürecinde belirleyici olmaya devam edecek.

ADANA’DA TERS ŞERİTTEN HIZLA GELEREK MOTOSİKLETE ÇARPIP 2 GENCİN ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SÜRÜCÜ TAHLİYE EDİLDİ. EVLATLARI ÖLEN AİLELER, GÖZYAŞLARIYLA KARARA İTİRAZ ETTİKLERİNİ, ADALET İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.