Tahtını koruyan cimnastikçi: Altan Doğan Taranto 2026'yı iki altınla tamamladı

Altan Doğan Taranto 2026'da iki altınla döndü

Altan Doğan, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda büyük bir başarıya imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli cimnastikçisi, paralel bar finalinde çekişmeli bir yarış sonrası 14 puanla birinciliğe ulaşarak turnuvayı iki altın madalyayla tamamladı.

paralel bar finalindeki performansı:

Finalde sergilediği hatasız ve kontrollü derecelendirme ile rakiplerini geride bırakan Doğan, yarış boyunca teknik zorluk ve artistik değerlendirmede öne çıktı. Bu sonuç, Doğan'ın 2026 yılında ulusal ve uluslararası arenada sürdürdüğü istikrarlı formunun bir yansıması olarak değerlendirildi.

takım başarısı ve puan detayı:

Altan Doğan'ın daha önce elde ettiği bir diğer başarı ise Erkek Artistik Cimnastik Milli Takımı ile geldi. Milli takım, toplamda 238,400 puan toplayarak takım finalinde altın madalyayı kazandı; Doğan, bu zaferde önemli rol oynadı ve bireysel başarısını paralel bar birinciliğiyle taçlandırdı.

izmir büyükşehir'in madalya serüveni ve hedefleri:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına Taranto'da yarışan bir diğer sporcu, 17 yaşındaki milli okçu Dünya Yenihayat, klasik yay kadın takımında altın, karışık takımda ise gümüş madalya elde etti. Kulüp Başkanı Berkhan Alptekin, elde edilen sonuçları değerlendirirken kulübün hedefini şu şekilde özetledi: "Bulgaristan’daki World Challenge Cup’taki başarısı, Avrupa Şampiyonası’ndaki beşinciliğinin ardından Akdeniz Oyunları’nda kazandığı iki altın madalya ile çifte mutluluk yaşadık. Amacımız, İzmir’i olimpiyatlarda temsil edecek elit sporcular yetiştirmek. Okçumuz Dünya Yenihayat ile başlayan madalya serüvenimiz, Altan Doğan ile devam etti."

Taranto 2026'da iki altın madalya kazanan Altan Doğan, sezon boyunca gösterdiği performansla hem bireysel hem de takım düzeyinde İzmir Büyükşehir Spor Kulübü'nün gurur kaynaklarından biri oldu. Kulüp, genç sporcuların gelişimine yatırım yapmayı ve elde edilen başarıları kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ’NÜN MİLLİ CİMNASTİKÇİSİ ALTAN DOĞAN, TARANTO 2026 AKDENİZ OYUNLARI’NDA PARALEL BAR ALETİNDE ALTIN MADALYA KAZANARAK ORGANİZASYONU İKİ ŞAMPİYONLUKLA TAMAMLADI.