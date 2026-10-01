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takip cihazı sayesinde çalınan motosiklet bir günde tamir dükkanında bulundu

Eskişehir'de evinin önünden çalınan motosiklet, sahibinin taktığı takip cihazı sayesinde 24 saatte Çamlıca Mahallesi'ndeki tamir dükkanında bulundu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

takip cihazı sayesinde çalınan motosiklet bir günde tamir dükkanında bulundu

olayın gelişimi:

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ş.A.T.'ye ait motosiklet evinin önünde park halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı. Araç sahibi, motosikletine önceden yerleştirdiği takip cihazını cep telefonundan anbean izleyerek kısa sürede konum tespit etti.

Takip sinyallerinin yönlendirdiği adres, Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde bulunan bir tamir dükkanı oldu. Ş.A.T., durumu polis ekiplerine bildirip adresi birlikte kontrol etti. İş yerindeki incelemede çalınan motosiklet dükkanın içinde, deposu sökülmüş halde ele geçirildi ve araç sahibine teslim edildi.

takip cihazının rolü:

Olay, küçük bir takip cihazının hızlı müdahale ile hırsızlık sonrası aracın bulunmasında nasıl belirleyici olabileceğini gösterdi. Anlık konum bilgisi, aracı hangi bölgede ve hangi tür iş yerinde aramak gerektiğini doğrudan gösterdi; bu da arama süresini ve belirsizliği büyük ölçüde azalttı.

polis soruşturması ve uyarılar:

Polis ekipleri, motosikleti çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yetkililer, araç sahiplerini değerli eşyalarını ve araçlarını güvenli yerlere park etmeye, mümkünse takip cihazı ve benzeri önlemler almaya, şüpheli durumlarda güvenlik güçlerine anında haber vermeye çağırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR’DE EVİNİN ÖNÜNDE PARK HALİNDEYKEN ÇALINAN MOTOSİKLET, SAHİBİNİN ÜZERİNE TAKTIĞI TAKİP...

ESKİŞEHİR’DE EVİNİN ÖNÜNDE PARK HALİNDEYKEN ÇALINAN MOTOSİKLET, SAHİBİNİN ÜZERİNE TAKTIĞI TAKİP CİHAZI SAYESİNDE KISA SÜREDE BİR TAMİR DÜKKANINDA BULUNURKEN, OLAYLA İLGİLİ POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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