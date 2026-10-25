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Takla atan otomobil Yenişehir'de 1 kişinin yaralanmasına yol açtı

Diyarbakır Yenişehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak takla attı; kazada 1 kişi yaralandı, soruşturma başladı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 11:52

GÜNCELLEME: 25 Ekim 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Takla atan otomobil Yenişehir'de 1 kişinin yaralanmasına yol açtı

Diyarbakır'da trafik kazası

Olay, Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye müdahale ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 acil sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri olay yerine ulaştı. Takla atan araç çevrede güvenlik önlemleri alınarak kontrol altına alındı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazada yaralanan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazayla ilgili olarak inceleme başlattı ve olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR’IN YENİŞEHİR İLÇESİNDE, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL YOLDAN...

DİYARBAKIR’IN YENİŞEHİR İLÇESİNDE, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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