Talas projelerini aktardı: İbradı'da kültür ve gençlik merkezleri törenle açıldı

ziyaret ve incelemeler:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Antalya İbradı'da düzenlenen program kapsamında bölgedeki kültür ve gençlik yatırımlarını yerinde inceledi. İlk durağı olarak İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen'i ziyaret eden Yalçın, ev sahipliği ve yönetime sağlanan kolaylıklar için teşekkür etti.

İbradı İlçe Halk Kütüphanesi'ni gezerek ilçenin tarihî ve kültürel dokusunu yansıtan mekânları tanıma fırsatı bulan Yalçın, ardından Ormana Mahallesi'nde Ellialtıoğlu ailesi tarafından kazandırılan Yeniçeri Ağası Müze ve Galerisi'ni dolaştı. Burada müzecilik ve sergileme uygulamalarına ilişkin gözlemler yaptı ve örnek teşkil eden uygulamaları not aldı.

açılış töreni ve tesisler:

Programın resmi bölümünde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ın katılımıyla Ormana Kültür Merkezi ile Ali Haydar Ersoy Gençlik Merkezi açıldı. Yalçın törene iştirak ederek hem tesisleri inceledi hem de açılış programına destek verdi.

Tesislerdeki düzenleme ve sergileme çözümleriyle ilgili notlar alan başkan, gençlik merkezlerinin bölgeye sağlayacağı sosyal ve kültürel katkılara dikkat çekti. İncelemelerinde yerel yönetim uygulamaları ve halkla ilişkiler açısından örnek olabilecek unsurları vurguladı.

Tören sonrasında bakanlarla görüşme fırsatı bulan Yalçın, Talas için planlanan projeleri aktardı ve kentine yönelik destek taleplerini iletti. Bu görüşmede yerel yönetim ile merkezi idare arasındaki iş birliğinin önemine değindi.

Yalçın söz konusu temasları değerlendirirken, "Bakanlarımızın Anadolu’muza, ilçelerimize ve yerel yönetimlerimize gösterdikleri yakın ilgi, alaka ve güçlü destekler için yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Bu yaklaşımın Talas projelerinin ilerlemesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Program, yerel örneklerin incelenmesi ve bakanlarla yapılan istişarelerin ardından sona erdi; Yalçın, İbradı'daki uygulamalardan alınan notların Talas için yol gösterici olacağını vurguladı.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN; ANTALYA İBRADI’DA KÜLTÜR VE GENÇLİK YATIRIMLARININ AÇILIŞINA KATILDI.