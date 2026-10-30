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Muş'ta gökyüzünden kaydedilen mücadele: çoban köpeği ile porsuk arasındaki kovalamaca

Muş kırsalında uçurulan dron, sürüyü koruyan çoban köpeği ile porsuk arasındaki kıyasıya kovalamacayı belgesel kareleriyle kaydetti.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:44

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Muş'ta gökyüzünden kaydedilen mücadele: çoban köpeği ile porsuk arasındaki kovalamaca

Mücadele havadan kaydedildi:

Muş kırsalında uçurulan bir dron, sürüsünü koruyan çoban köpeği ile doğanın dayanıklı türlerinden biri olan porsuk arasındaki kıyasıya mücadeleyi yüksek çözünürlüklü görüntülerle kaydetti. Havadan çekilen kareler, iki hayvanın karşılaşmasının yerden alınan görüntülere göre daha geniş bir perspektif sunduğunu ortaya koydu.

Görüntülerin ayrıntıları:

Kayıtlarda, porsuğun yiyecek arayışı sırasında bölgeye yaklaşmasıyla karşılaşmanın başladığı; kısa süre içinde gergin bir kovalamacaya dönüştüğü görüldü. Porsuğun çevik savunma hareketleri ve çoban köpeğinin sürüyü koruma içgüdüsü, sahnelerde belirgin biçimde izlenebiliyor. İki tarafın arasındaki mesafe ve yön değişimleri, dronun sunduğu havadan bakış sayesinde net şekilde tespit edildi.

Doğal yaşamın sahnesi:

Görüntüler belgesel niteliğinde anlar sunarken, mücadele sonrası her iki hayvanın da bölgeden uzaklaştığı ve gözden kaybolduğu bilgisi aktarıldı. Bu sahne, kırsal alanlarda insan gözünün sınırlı kaldığı anlarda doğanın nasıl beklenmedik karşılaşmalara sahne olabileceğini hatırlatıyor. İzleyenlerde hem hayranlık hem de doğanın sert dengesine dair bir farkındalık yaratıyor.

Dron kayıtlarının sunduğu geniş açı ve detay, bu tür karşılaşmaların davranışsal analizine de ışık tutuyor; aynı zamanda bölge hayvanlarının yaşam biçimleri hakkında görsel belge niteliği taşıyor.

MUŞ’TA ÇOBAN KÖPEĞİ İLE PORSUĞUN KIYASIYA MÜCADELESİ DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. DOĞAL YAŞAMIN...

MUŞ’TA ÇOBAN KÖPEĞİ İLE PORSUĞUN KIYASIYA MÜCADELESİ DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. DOĞAL YAŞAMIN DİKKAT ÇEKEN ANLARI, İZLEYENLERE BELGESEL SAHNELERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER SUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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