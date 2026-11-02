Talepler işe yaradı: TOBB nefes kredisi 50 milyar lira ile yeniden başlıyor

TOBB öncülüğünde nefes kredisi yeniden devrede

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, yoğun talepler ve yapılan girişimler sonucunda TOBB Nefes Kredisi programının yeniden başlatıldığını duyurdu. Başvurular 3 Kasım Salı günü başlayacak ve program kapsamında toplam 50 milyar TL kredi hacmi ayrıldı.

başvurular ve limitler:

Programda firma başına kredi limiti 5 milyon TL olarak belirlendi. Daha önce programa dahil olmuş işletmeler de mevcut yararlanma düzeylerini tamamlayarak ilave finansman kullanabilecek. Bu düzenleme, işletmelerin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamaya dönük bir adım olarak öne çıkıyor.

etki ve beklentiler:

Dumandağ, programın özellikle KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracağını ve bunun üretim ile istihdama olumlu yansıyacağını vurguladı. Elazığ'daki işletmeler başta olmak üzere tüm KOBİ'lerin bu haktan yararlanmasının bölge ekonomisine katkı sağlayacağı ifade edildi. Dumandağ, iş dünyasının taleplerinin karşılanması için girişimlerin süreceğini belirtti.

TOBB öncülüğünde hayata geçirilen kredi mekanizmaları, kısa vadede işletmelerin nakit döngülerini rahatlatmayı hedefliyor. Uygulamanın erişim koşulları ve başvuru süreciyle ilgili ayrıntılar, ilgili oda ve borsa kanalları üzerinden duyurulacak; işletmelerin bu duyuruları takip ederek zamanında başvurmaları önem taşıyor.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ALİ DUMANDAĞ, "YOĞUN TALEP VE GİRİŞİMLERİMİZ SONUCUNDA TOBB NEFES KREDİSİ YENİDEN BAŞLIYOR" DEDİ.