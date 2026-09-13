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Tali yola kontrolsüz dönüşün ardından motosiklet arkadan çarptı: sürücü yaralandı

Manavgat'ta tali yola kontrolsüz dönen otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Mahmut Can Durdal yaralandı; kaza anı araç kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 10:18

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tali yola kontrolsüz dönüşün ardından motosiklet arkadan çarptı: sürücü yaralandı

Tali yol dönüşü sonrası meydana gelen çarpışma:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tali yola kontrolsüz şekilde dönüş yapan bir otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Hatipler Yenimahalle'de Manavgat-Antalya D-400 karayolu ile Hatipler 124 sokak kesişiminde gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ters dönerken çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazanın oluş şekli ve araç bilgileri:

Antalya istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Mahmut C. D. olduğu verilen bilgilerde, kimlik bilgisi olarak ismi Mahmut Can Durdal şeklinde de paylaşıldı. Motosikletin plakasının 07 CEP 057, otomobilin plakasının ise 07 BYJ 524 olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının ve kamera kayıtlarının değerlendirilmesine göre, otomobil (sürücüsü Sevda K.) sol şeritte seyrederken yan yola girmek için manevra yaptı; bu sırada arkadan gelen motosiklet araca çarptı.

Müdahale ve kayıt altına alınan görüntüler:

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mahmut Can Durdal'a olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti ve ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olay anı çevredeki bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayıtlarda otomobilin ani manevrası ve motosikletin çarpma sonucu ters döndüğü açık şekilde görülüyor.

KAZA ANLARI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

KAZA ANLARI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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