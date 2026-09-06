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Tamir girişimi Sivas'ta çiftçinin hayatını kaybetmesine neden oldu

Sivas'ın Yıldız Beldesi'nde sabah tarlasına saman biçmeye giden 52 yaşındaki Abdullah Selvi, arızalı ot biçme makinesini tamir ederken bıçaklara kapılarak hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tamir girişimi Sivas'ta çiftçinin hayatını kaybetmesine neden oldu

tamir sırasında makinenin bıçaklarına kapıldı

Sivas'ın Yıldız Beldesinde sabah saatlerinde tarlasına saman biçmeye giden Abdullah Selvi (52), traktöre bağlı ot biçme aracında meydana gelen arızayı gidermek için cihazla traktör arasına girdi.

kaza anı ve yaralanma:

Onarım çalışması sırasında makinenin aniden çalışmasıyla Selvi, makinenin bıçaklarına takıldı. Ağır yaralanan Selvi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

soruşturma ve inceleme:

Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve ilgili birimler olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturma sürüyor ve olayla ilgili teknik değerlendirmeler yapılacağı belirtildi.

SİVAS’IN YILDIZ BELDESİ’NDE ONARMAYA ÇALIŞTIĞI TARIM ARACININ ÇALIŞMASI İLE MAKİNEYE KAPILAN...

SİVAS’IN YILDIZ BELDESİ’NDE ONARMAYA ÇALIŞTIĞI TARIM ARACININ ÇALIŞMASI İLE MAKİNEYE KAPILAN ÇİFTÇİ ÖLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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