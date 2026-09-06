Tamir girişimi Sivas'ta çiftçinin hayatını kaybetmesine neden oldu

tamir sırasında makinenin bıçaklarına kapıldı

Sivas'ın Yıldız Beldesinde sabah saatlerinde tarlasına saman biçmeye giden Abdullah Selvi (52), traktöre bağlı ot biçme aracında meydana gelen arızayı gidermek için cihazla traktör arasına girdi.

kaza anı ve yaralanma:

Onarım çalışması sırasında makinenin aniden çalışmasıyla Selvi, makinenin bıçaklarına takıldı. Ağır yaralanan Selvi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

soruşturma ve inceleme:

Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve ilgili birimler olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturma sürüyor ve olayla ilgili teknik değerlendirmeler yapılacağı belirtildi.

SİVAS’IN YILDIZ BELDESİ’NDE ONARMAYA ÇALIŞTIĞI TARIM ARACININ ÇALIŞMASI İLE MAKİNEYE KAPILAN ÇİFTÇİ ÖLDÜ.