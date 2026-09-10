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Tamir tartışması tüfekli çatışmaya dönüştü: araçla ezme anları kamerada

Adapazarı Zirai Aletler Sanayi Sitesi'nde araç tamiri nedeniyle başlayan tartışma tüfekle ateş ve araçla ezme dahil şiddete dönüştü; bir kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tamir tartışması tüfekli çatışmaya dönüştü: araçla ezme anları kamerada

Olayın gelişimi:

Olay, saat 03.10 sıralarında Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayisi içinde meydana geldi. İddiaya göre, B.H.B. (19) ve G.P. (42), araç tamiri nedeniyle iş yeri sahipleri İ.K. (40) ve B.Ö. (42) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İş yeri sahibi İ.K., dükkanın karşısındaki araziden elinde tüfekle gelerek ateş açtı. Bu anın ardından B.H.B. ve G.P. ile yanlarında bulunan bir diğer kişinin araçlarına binip bölgeden uzaklaştıkları, kısa süre sonra geri dönerek SUV tipi araçla İ.K.'nin üzerine sürdükleri ve şahsı aracın altına alıp ardından darp ettikleri belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kısa sürede müdahale etti; şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan tüfek ele geçirildi ve adli makamlara sevk edilen iş yeri sahibi İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralanan diğer şahısların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Esnafın anlattıkları:

Olay sonrası konuşan esnaflardan İbrahim Kotan, yaşananların tek seferlik bir kavga olmadığını, yaklaşık bir aydır araçların tamirinin uzaması nedeniyle gerginlik yaşandığını aktardı. Kotan, kendisinin bir müşterisine kiraladığı araçların yaklaşık 40 gün boyunca sanayide beklediğini söyledi.

Kotan, müşterisinin iş yapamadığını belirterek defalarca uyarıda bulunduğunu, daha önce de benzer tartışmalar gördüğünü ve bu gerilimlerin uzun süredir devam ettiğini ifade etti. Ayrıca sanayi genelinde yaşanan bu tür olayların bölge esnafını ve müşteri güvenini zedelediğini, çok sayıda aracın sahiplerince geri alındığını kaydetti.

Esnaf, vakaların sadece bireysel bir sorundan kaynaklanmadığını; ustalığın denetlenmesi gerektiğini, deneyimsiz kişilerin hizmet vererek vatandaşları mağdur ettiğini de sözlerine ekledi. Kotan, olay günü kendisini arasalardı durumu engelleyebileceğini belirtti.

Güvenlik kamerası kayıtları:

Dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, B.H.B. ve G.P. ile İ.K. ve B.Ö. arasındaki tartışmanın alevlendiği, İ.K.'nin tüfekle geri gelip ateş açtığı, şüphelilerin araçla uzaklaşıp sonra geri gelerek İ.K.'yi aracın altına aldığı ve darp ettikleri anlar yer aldı. Görüntüler, olayın kısa sürede nasıl kontrolden çıktığını ve film sahnelerini andıran şiddet unsurlarını net şekilde gösterdi.

Emniyet ekipleri görüntüler ve deliller doğrultusunda soruşturmayı sürdürürken, olayın yaşandığı sanayi sitesinde güvenlik ve müşteri güvenini yeniden sağlama çabalarının öncelikli konu olduğu bildirildi.

Öne çıkan bilgiler: Olay 03.10'da gerçekleşti; şüpheliler arasında B.H.B. (19), G.P. (42), iş yeri sahipleri İ.K. (40) ve B.Ö. (42) var. Olayda kullanılan tüfek ele geçirildi, İ.K. tutuklandı ve diğer şüphelilerin gözaltı ve tedavi süreçleri devam ediyor.

ARACIN İŞYERİ SAHİBİNİ EZDİĞİ AN KAMERAYA YANSIDI.

ARACIN İŞYERİ SAHİBİNİ EZDİĞİ AN KAMERAYA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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