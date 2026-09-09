Tamirhanedeki motor patlaması sonucu 13 yaşındaki çırak hayatını kaybetti

olayın gelişimi:

Hatay'ın Samandağ ilçesi Uzunbağ Mahallesi'nde 8 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, bir oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Tunç Çam bakımını yaptığı aracın motorunda yaşanan patlama sonucu ağır yaralandı.

İddiaya göre, aracın motor kısmında meydana gelen patlamayla birlikte kopan bir parça Çam'ın başına isabet etti. Olay yerinde bulunanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve kısa süre içinde sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

ilk müdahale ve adli süreç:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; ancak yapılan çalışmaların ardından Tunç Çam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çam'ın cenaze bedeni, gerekli adli işlemler için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili olarak bölge jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin teknik inceleme ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, genç bir çırak çalışanına yönelik iş güvenliği risklerini yeniden gündeme getirirken, resmi soruşturmanın sonuçları bekleniyor.

Aracın motor kısmında yaşanan patlama sonrası başına parça isabet eden 13 yaşındaki çırak hayatını kaybetti