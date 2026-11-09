Tarihi çarşılar renkleniyor: Şanlıurfa’da kurutmalıklara talep yükseldi

Tarihi çarşılarda kışlık kurutmalık hareketliliği:

Şanlıurfa'nın tarihi çarşılar bölgesi, kışlık kurutmalık sebzelerin renkleriyle dolup taşıyor. Patlıcan, biber, acur ve bamya gibi ürünler, hem yöre halkı hem de dışarıdan gelen müşteriler tarafından rağbet görüyor. Kış mutfaklarının vazgeçilmez malzemeleri arasında yer alan kurutmalıklar, esnafın yüzünü güldürüyor ve çarşıların görüntüsünü canlandırıyor.

Fiyatlar ve satış biçimi:

Esnaf, ürünlerin genellikle halka şeklinde, 50 parça halinde iplere dizilerek satıldığını belirtiyor. Bu yılki fiyatlar geçen yıla göre artış gösterdi; halkalara dizili patlıcan, biber, domates, acur ve bamya bağlarının satış fiyatı 200-250 TL arasında değişiyor. Geçen yıl ise aynı ürünler 120-150 TL aralığındaydı.

Esnaf Muhammed Furkan Çiftçi konuyla ilgili olarak, "Bu yıl yeni mahsul ürünlerimizi satışa sunmaya başladık. Her bir ipte ortalama 50 adet patlıcan, biber, domates, acur kurutmalığı var. Ortalama fiyatları 200-250 TL arasında değişiyor. Fiyatlar geçen yılla oranla biraz daha yüksek oldu. Geçen yıl fiyatlar 120-150 TL arasındaydı, bu yıl ise 200-250 TL arasında değişiyor. Bu yıl talepler de aşırı var" diye konuştu.

Talep artışı ve gönderimler:

Esnaf Mustafa Ağaç, kış aylarının yaklaşmasıyla satışların iki katına çıktığını ifade etti. Talebin yoğun olması, esnafın stoklarını hızlı tüketmesine neden oluyor.

Müşteriler de kurutmalıklara gösterilen ilgiyi doğruluyor. İbrahim Yıldız adlı müşteri, "Benim il dışından kurutmalık isteyen arkadaşlarım vardı. Şimdi alıp Malatya ve Elazığ’a paket yapıp göndereceğiz. Urfalı olarak biz de bu lezzetlerin peşindeyiz, tüketmeye devam ediyoruz" diyerek hem yöresel talebi hem de şehir dışına gönderim uygulamalarını aktardı.

Sonuç olarak Şanlıurfa'da kışlık kurutmalık sebzeler hem yerel tüketimi besliyor hem de bölge esnafına ekonomik hareketlilik sağlıyor; fiyatlardaki artışa rağmen talebin sürmesi pazarda dikkat çeken gelişme olarak öne çıkıyor.

ŞANLIURFA'DA YAPILAN KURUTMALIK PATLICAN, BİBER, ACUR, BAMYA GİBİ ÜRÜNLER YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR.