Tarihi kiliseye yeni soluk: Oltu'ya uyumayan kütüphane geliyor

Oltu Rus Kilisesi proje alanı olarak incelendi

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, Oltu ilçesinde yürütülecek projeye ilişkin yerinde incelemelerde bulundu. İncelemeye Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Adem Çelebi ve ilçe protokolü eşlik etti. Çalışmalar, DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Oltu Belediyesi iş birliğiyle yürütülecek.

Planlanan yenileme ve uygulama süreci:

Alan incelemelerinde, tarihi yapının restorasyonunun tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları, çevre düzenlemesi ve projenin uygulama süreci detaylı şekilde ele alındı. Proje kapsamında mevcut yapının korunması esas alınırken, kullanım fonksiyonlarının kütüphane gereksinimlerine göre düzenlenmesi planlanıyor.

'Uyumayan kütüphane'nin hedeflediği dönüşüm:

Projenin tamamlanmasıyla birlikte tarihi yapı, modern çalışma alanları ve sosyal donatılarıyla bölge halkına hizmet verecek yeni nesil bir halk kütüphanesine dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu dönüşümün, hem kültürel mirasın korunmasına hem de yerel yaşamın canlanmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, projenin Oltu’nun kültürel ve sosyal yaşamına önemli katkı sunacağını belirtti ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Yetkililer, yapılacak düzenlemeler ve restorasyonun ardından kütüphane işlevinin yerel kullanıcılar için erişilebilir ve çağdaş bir mekân haline getirilmesine odaklanılacağını ifade etti.

DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANI HALİL İBRAHİM GÜRAY, OLTU İLÇESİNDE ÇEŞİTLİ İNCELEMELERDE BULUNDU.