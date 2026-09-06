Tarihi Titus Tüneli'nde iki gündür kayıp genç bulundu

Olayın gelişimi:

Hatay'ın Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki A. A., aracıyla tarihi Titus Tüneli'nin yakınlarına gitti. Tünel çevresinde olduğu sırada dengesini kaybederek düştü ve telefonunu aracında bırakması nedeniyle ailesiyle iletişim kuramadı. Yaklaşık iki gündür kendisinden haber alınamaması üzerine aile durumu jandarmaya bildirdi.

Kurtarma çalışması:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekiplerin tarama ve incelemeleri sonucunda tünelde mahsur kalan şahıs bulundu ve güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Sağlık durumu ve tedbirler:

Kurtarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi; olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, şahsın sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

HATAY'DA AİLESİNİN İKİ GÜNDÜR HABER ALAMADIĞI ADAM, TARİHİ TİTUS TÜNELİNDE BULUNDU. EKİPLER TARAFINDAN KURTARILAN ADAM, HASTANEYE KALDIRILIRKEN SAĞLIK DURUMUNU İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.