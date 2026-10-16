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Tarihi vakıf Kütahya'da evde bakım gerektiren hastaya destek sundu

Germeyanoğlu Yakup Çelebi Vakfı, 1306 (1888) kuruluşlu '1001 Hayır Şartı' çerçevesinde evde tedavi gören bir vatandaşın hasta bezi ihtiyacını karşıladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tarihi vakıf Kütahya'da evde bakım gerektiren hastaya destek sundu

Tarihi vakıf Kütahya'da evde bakım gerektiren hastaya destek sundu

Germeyanoğlu Yakup Çelebi Vakfı, asırlardır süregelen hayır geleneğini günümüzde de sürdürerek Kütahya'da evinde yatarak tedavi gören ihtiyaç sahibi bir vatandaşın hasta bezi ihtiyacını giderdi.

vakfın mirası ve hayır şartı:

1306 Hicri (1888 Miladi) yılında kurulan Germeyanoğlu Yakup Çelebi Vakfı, vakfın kuruluşundan beri devam eden yardım anlayışını koruyor. Vakfın belirlediği '1001 Hayır Şartı' kapsamında yapılan bu destek, kurumun tarihî yardım geleneğinin yaşatıldığını gösteriyor.

yardımın kapsamı ve uygulama:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamada, vakfın 'Hastalara Evinde Bakım Hizmeti Veren Vakıf' şeklindeki hayır şartı esas alınarak evde tedavi gören vatandaşın temel bakım ihtiyacından biri karşıladı. Yapılan yardım, hasta bakımına doğrudan katkı sağlayarak aileye ve bakıma destek verenlere rahatlık sundu.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, tarihî vakıfların belirlenen hayır şartlarını yerine getirerek vakıf medeniyetinin merhamet, yardımlaşma ve dayanışma değerlerini bugüne taşıma çabasını sürdürüyor.

KÜTAHYA’DA TARİHÎ VAKIFTAN İHTİYAÇ SAHİBİ HASTAYA DESTEK

KÜTAHYA’DA TARİHÎ VAKIFTAN İHTİYAÇ SAHİBİ HASTAYA DESTEK

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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