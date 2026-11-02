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Tarım ticaretinde AB ile büyüme ve iş birliğine odaklanma

Bakan Yumaklı, 2026'nın ilk 9 ayında Türkiye-AB tarım ticaretinin %10,7 artıp yaklaşık 11,4 milyar dolara çıktığını ve iş birliğinin güçlendiğini söyledi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Emre Koç

Tarım ticaretinde AB ile büyüme ve iş birliğine odaklanma

Tarım diyaloğu toplantısında öne çıkanlar:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da düzenlenen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu 3. Toplantısı'nda gıda arz güvenliği, tarım ve kırsal kalkınma politikaları ile tarım ve gıda ticaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi ve iki tarafın iş birliğinin stratejik önemine dikkat çekildi.

Ticaret hacminde hızlı artış:

Yumaklı, 2026 yılının ilk 9 ayında Avrupa Birliği ile ikili tarım ticareti hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artarak yaklaşık 11,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını bildirdi. Bakan, 2025'te AB'ye yapılan tarım ihracatının 8,3 milyar dolar olduğunu anımsatarak, karşılıklı pazara erişim imkanlarının iyileştirilmesi ve tarım ile işlenmiş tarım ürünlerindeki tercihli ticaret rejimlerinin geliştirilmesinin görüşüldüğünü söyledi.

Coğrafi işaretler ve IPARD programlarının rolü:

Bakan, Anadolu coğrafyasının mirasını ekonomik değere dönüştürme çabaları kapsamında son üç yılda 28 ürünün Avrupa Birliği tescili aldığını, böylece tescilli ürün sayısının 46'ya yükseldiğini belirtti. Ayrıca kesin tescil beklenen 8 ürünün daha olduğunu ifade etti. IPARD programlarıyla bugüne kadar yaklaşık 27 bin proje desteklenmiş, 3,4 milyar avro yatırım ekonomiye kazandırılmış ve 107 binden fazla vatandaşa istihdam sağlanmıştır; IPARD-3 uygulaması 81 ile yayılmıştır ve programın 2028-2034 döneminde devamı için mali kaynakların artırılması talep edilmektedir.

Bölgesel güvenlik, iklim baskısı ve Karadeniz girişimi:

Yumaklı, Kuzeydeki Rusya-Ukrayna savaşı ile güneydeki çatışmaların tedarik koridorlarını zorladığını, hızlanan iklim değişikliği, su stresi ve aşırı hava olaylarının tarımsal üretim üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı. Türkiye'nin güçlü üretim kapasitesi, coğrafi konumu ve lojistik altyapısıyla bölgenin gıda arz güvenliğinde kilit rol üstlendiğini, Birleşmiş Milletler iş birliğiyle yürütülen Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında ise 33 milyon tondan fazla tahıl ve gıda ürününün dünya pazarlarına ulaştırıldığını hatırlattı.

AB yetkilisinin değerlendirmesi:

AB Komisyonu Tarımdan Sorumlu Üyesi Christophe Hanse de Türkiye ile AB arasında tarım gıda sektöründe güçlü bir iş birliği olduğunu belirtti. Hanse, Türkiye'nin AB'nin önemli tarım ticaret ortaklarından biri olduğunu, iş birliğinin tüketicilere uygun fiyatlı gıdaya erişim sağlayarak değer kattığını ve Karadeniz aracılığıyla tahılın güvenli geçişi konusundaki rolünün takdir edildiğini ifade etti; iki tarafın coğrafi işaretler ve diğer iş birliği alanlarında diyalogunu sürdürme taahhüdü öne çıktı.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI VE AB KOMİSYONUNUN TARIMDAN SORUMLU ÜYESİ CHRİSTOPHE...

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI VE AB KOMİSYONUNUN TARIMDAN SORUMLU ÜYESİ CHRİSTOPHE HANSE,

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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