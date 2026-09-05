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Tarım ve istihdama destek amacıyla Pazaryeri'de çiftlikte inceleme

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Demirköy'deki tavuk çiftliğini ziyaret ederek tesis donanımı, üretim kapasitesi ve yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tarım ve istihdama destek amacıyla Pazaryeri'de çiftlikte inceleme

Pazaryeri'de tavuk çiftliği yerinde incelendi

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, ilçeye bağlı Demirköy Köyünde faaliyet gösteren tavuk çiftliğinde incelemelerde bulundu. Ziyarette işletmenin yapılan yatırımları, üretim kapasitesi ve tesis donanımı hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi alındı.

İncelemenin kapsamı:

Kaymakam Kara, işletme yetkilileriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmaların organizasyonu, kullanılan ekipmanlar ve mevcut üretim süreçleri üzerine değerlendirme yaptı. İnceleme sırasında işletmenin fiziksel durumu ve üretim faaliyetleri yerinde gözlemlendi.

Kaymakamın değerlendirmesi:

İncelemelere İlçe Jandarma Karakol Komutanı ve Demirköy Köyü Muhtarı da eşlik etti. Kaymakam Kara, ilçedeki tarımsal ve hayvansal üretime katkı sağlayan işletmeleri sahada izlemeye devam edeceklerini ifade ederek, üretimin ve istihdamın geliştirilmesine destek verileceğini vurguladı.

BİLECİK’TE TAVUK ÇİFTLİĞİNDE İNCELEME

BİLECİK’TE TAVUK ÇİFTLİĞİNDE İNCELEME

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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