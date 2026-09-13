Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

tarladan eve uzanan sadakat: inek yavrusunu peşinden bırakmadı

Kastamonu İhsangazi'de tarlada doğan buzağıyı aracıyla eve taşıyan çiftçi, ineğin yavrusunu arkasından hiç bırakmayışı sosyal medyada ilgi çekti.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 10:45

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 10:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

tarladan eve uzanan sadakat: inek yavrusunu peşinden bırakmadı

tarlada başlayan yolculuk sosyal medyada yankı buldu:

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi Haydarlar köyü'nde yaşanan olay, çiftçilik yapan Emrah Şerbetli tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Tarlada doğan buzağı yürümekte güçlük çektiği için Şerbetli, yavruyu aracıyla eve götürmeye karar verdi. Bu sırada ineğin, yavrusunu bırakmak istemeyerek aracın arkasından hiç ayrılmaması dikkat çekti.

Şerbetli'nin paylaştığı görüntüler kısa süre içinde yayılarak 236 binden fazla kez izlendi, videoda ineğin aracı köye kadar takip ederkenki hali izleyenlerin beğenisini topladı.

çiftçinin gözünden annelik ve güven:

Şerbetli, hayvanlara sevgiyle baktıkları için böyle anların ortaya çıktığını belirtti. Olayın ardından çiftçi, ineğin annelik içgüdüsüyle yavrusunun peşinden ayrılmadığını ve bu davranışın kendilerinde "acayip bir güven hissi" uyandırdığını söyledi. Şerbetli, doğum sonrası buzağıyı kucaklayarak köye getirdiklerini, ineğin ise aracıyla geldikleri yolu hiç terk etmediğini aktardı.

köy hayatında küçük bir anın büyük etkisi:

Çiftlikteki diğer hayvanların da kendilerine alıştığını söyleyen Şerbetli, "şimdi diğer hayvanların yanına gitmiyor, karnı doyunca bizim yanımızda duruyor" sözleriyle bağın güçlendiğini ifade etti. O anların kayıt altına alınması ve paylaşılması, köy yaşamındaki bu sıcak ilişkinin dışarıya ulaşmasına vesile oldu.

KASTAMONU’NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE BİR ÇİFTÇİ, TARLADA DOĞAN BUZAĞIYI ARACIYLA EVE TAŞIDI. BUZAĞI...

KASTAMONU’NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE BİR ÇİFTÇİ, TARLADA DOĞAN BUZAĞIYI ARACIYLA EVE TAŞIDI. BUZAĞI İÇİN ARACIN ARKASINDAN AYRILMAYAN İNEĞİN İSE EVE KADAR YAVRUSUNU TAKİP ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Köy okuluna dönüş: 40 yıl sonra öğrencileriyle buluşan öğretmen
images

Bir köyün hatıraları: 40 yıl sonra öğretmeniyle yeniden kucaklaşma
images

Sabaha kadar savaştılar: Arzu Bozkurt evini ve hayvanlarını kurtardı
images

Hendek'ten devasa vinçlere: Hamide Kara'nın azimle yükselişi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akyazı Mahallesi'nde yatırım ve konut fırsatı: 23 villa arsası ve 1 dükkân ihaleye çıkıyor

Sivas’ta Bayraktar su yönetimi için tedbir çağrısı

Tokayev, Trump’a resmi ziyaret çağrısını BRICS zirvesinde yineledi

Bayraktar: çatlak kanallar ve sulama randımanı tarımı tehdit ediyor

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı