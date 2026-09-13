tarladan eve uzanan sadakat: inek yavrusunu peşinden bırakmadı

tarlada başlayan yolculuk sosyal medyada yankı buldu:

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi Haydarlar köyü'nde yaşanan olay, çiftçilik yapan Emrah Şerbetli tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Tarlada doğan buzağı yürümekte güçlük çektiği için Şerbetli, yavruyu aracıyla eve götürmeye karar verdi. Bu sırada ineğin, yavrusunu bırakmak istemeyerek aracın arkasından hiç ayrılmaması dikkat çekti.

Şerbetli'nin paylaştığı görüntüler kısa süre içinde yayılarak 236 binden fazla kez izlendi, videoda ineğin aracı köye kadar takip ederkenki hali izleyenlerin beğenisini topladı.

çiftçinin gözünden annelik ve güven:

Şerbetli, hayvanlara sevgiyle baktıkları için böyle anların ortaya çıktığını belirtti. Olayın ardından çiftçi, ineğin annelik içgüdüsüyle yavrusunun peşinden ayrılmadığını ve bu davranışın kendilerinde "acayip bir güven hissi" uyandırdığını söyledi. Şerbetli, doğum sonrası buzağıyı kucaklayarak köye getirdiklerini, ineğin ise aracıyla geldikleri yolu hiç terk etmediğini aktardı.

köy hayatında küçük bir anın büyük etkisi:

Çiftlikteki diğer hayvanların da kendilerine alıştığını söyleyen Şerbetli, "şimdi diğer hayvanların yanına gitmiyor, karnı doyunca bizim yanımızda duruyor" sözleriyle bağın güçlendiğini ifade etti. O anların kayıt altına alınması ve paylaşılması, köy yaşamındaki bu sıcak ilişkinin dışarıya ulaşmasına vesile oldu.

KASTAMONU’NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE BİR ÇİFTÇİ, TARLADA DOĞAN BUZAĞIYI ARACIYLA EVE TAŞIDI. BUZAĞI İÇİN ARACIN ARKASINDAN AYRILMAYAN İNEĞİN İSE EVE KADAR YAVRUSUNU TAKİP ETTİ.