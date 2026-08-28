Tarladan oyuncak: kabaktan araba ve bebek yapan çiftçi çocuklara organik oyuncak sunuyor

Erzurum'da kabaklardan organik oyuncak üreten çiftçi

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat Aydın (50), tarlasından çıkan ancak çeşitli nedenlerle satışa ayrılamayan büyük kabakları çöpe atmak yerine oyuncak olarak değerlendiriyor. Aydın, kabakları çocukların oyununa uygun arabalar ve bebeklere dönüştürerek hem ürünü değerlendirmiş oluyor hem de çocuklara organik oyuncaklar sunuyor.

yapım süreci:

Aydın, araba yapımında önce kabağın içini oyarak başlıyor. Ardından ağaç dallarından tekerleklerin takılacağı bölümleri hazırlıyor. Kabakları keserek yaptığı tekerlekleri dallara takan Aydın, bu yöntemle basit ama sağlam oyuncak arabalar elde ediyor. Bebek üretiminde ise kabak üzerine kaş, göz, burun ve ağız oyuyor; saç için mısır püsküllerini, kollar ve ayaklar için ise yine ağaç dallarını kullanıyor. Bu sayede atılacak ürünler geri kazanılırken çocuklara farklı bir oyun malzemesi sunuluyor.

Aydın, uygulamayı ve motivasyonunu şu sözlerle anlatıyor: "Sebze ekimi yapıyoruz. Bu sebze ekiminde artan malzemelerden, büyüyen kabaklardan çocuklarımıza organik arabalar yapıyoruz. Arabalar çok güzel, organik oluyor. Çocuklar bunu çok seviyorlar. Gözden kaçırdığımız kabakları işte gördüğünüz gibi bu şekilde kabaklardan çocuklarımıza araba yapıyoruz. Bu arabaları çocukların evde kendilerinin arabaları olmalarına rağmen bunları daha çok sevdikleri için organik kabaklardan araba yapıyoruz. Çocuklar bunlarla oynuyorlar. Daha sonra kızlarımıza da böyle işte bebekler yapıyoruz. Mısır püskülünden saçları, ayakları, kolları odunlardan kesip yapıyoruz. Kızlar da bunları çok seviyorlar. Bunlarla birlikte kendileri çok iyi oynuyorlar"

çocukların tepkisi:

Üretilen oyuncaklar çocuklar tarafından benimsenmiş durumda. 8 yaşındaki Ebrunur Aydın, babasının yaptığı oyuncaklarla oynamaktan keyif aldığını şöyle dile getiriyor: "Evde bebeğim var. Bunlarla oynamayı daha çok seviyoruz. Ama bunlar daha güzel. Babam böyle püskülden saçlar yaptı. Çok eğleniyoruz. Hem kuzenimle birlikte çok güzel eğleniyoruz. Böyle zıplıyoruz, oynuyoruz. Çok güzel oluyor"

Bir diğer çocuk Alper Aydın da kabaktan yapılan arabalara ilgi duyduğunu belirtiyor: "Benim normalde bir sürü arabalarım var ama ben kabaklı, kabak arabalarla oynamayı çok seviyorum. Organik arabalar. O yüzden amcama çok teşekkür ediyorum. Amcamı çok seviyorum. İyi ki varsın"

Aydın'ın çalışması, kırsal alanda atık yönetimi ve çocukların oyun deneyimine dair küçük ama etkili bir örnek sunuyor. Hem ekonomik hem de çevresel açıdan değerlendirilen kabaklar, yaratıcı bir el işiyle çocukların sade ve doğal oyuncaklarına dönüşüyor.

ERZURUM’UN AZİZİYE İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL SÖĞÜTLÜ MAHALLESİ’NDE ÇİFTÇİLİK YAPAN MURAT AYDIN (50), YETİŞTİRDİĞİ VE GÖZDEN KAÇIRDIĞI YA DA SATILMAK İÇİN BÜYÜK OLAN KABAKLARI ÇOCUKLARI İÇİN OYUNCAĞA DÖNÜŞTÜRÜYOR.