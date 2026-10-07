tarlasındaki 10 ton eriği paylaşarak fark yarattı

Bursa İnegöl'de erik bolluğu sosyal medyaya taşındı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde annesine ait tarlada erik yetiştiren 48 yaşındaki Özgür Şimşek, bu yıl tarlasından yaklaşık 10 ton erik aldı. Aslen inşaat malzemeleri satıcılığı ve izolasyon işiyle uğraşan Şimşek, profesyonel çiftçi olmamasına rağmen fazla ürün nedeniyle alıcı bulmakta zorlandı.

sosyal medya ve gelen tepkiler:

Ürünleri satamayınca durumu anlatan bir video çeken Şimşek'in paylaşımı kısa sürede yayıldı. Video, yüz binlerce kişiye ulaştı; Şimşek, "650-700 bini geçmiş şu anda" diyerek gelen mesajlar ve duaların kendisini mutlu ettiğini söyledi. Binlerce destek mesajı alan Şimşek, takipçilerinden gelen yorumların satış ve dağıtım konusunda yönlendirici olduğunu aktardı.

dağıtım, fiyat ve lojistik zorlukları:

Vatandaşların yoğun talebine rağmen kargo maliyetleri sorunu büyüttü. Şimşek, bir kilo eriğin fiyatını 15 lira olarak belirlerken, kargonun bir kilosunun 300 lira civarında olduğunu vurguladı: "Bir zarf gönderimi bile 300 liradan başlıyor. İnsanlara 'Keşke gönderebilsem, bedava versem' dedim ama böyle bir imkanımız yok."

Bu yüzden Şimşek elindeki erikleri öncelikle çevredeki vatandaşlara ulaştırmaya başladı; kapısının önüne bıraktığı erikleri zaman zaman ücretsiz dağıttığını, çocukların gelip almasına izin verdiğini anlattı. "Kapının önüne koyuyorum, fiyat yazmıyorum. Bedava alan bedava alıyor. Çocuklar belki bir ton bedavaya yemiştir" ifadelerini kullandı.

üründe kayıp ve evde değerlendirme:

Şimşek, yaklaşık 10 ton erikten yalnızca bir kısmını satabildiğini, perakende satışın zor olduğunu belirtti. "10 tona yakın erik vardı. Bunun 1 tonunu satmışımdır, satmamışımdır bilmiyorum... Belki 5-6 tonu dökülmüştür" dedi. Kalan ürünlerin bir bölümünü evde değerlendirerek marmelat ve pestil yaptıklarını, takipçilerinden gelen önerileri dikkate aldıklarını söyledi.

çiftçinin ekonomik tablosu ve talepler:

Yaşadıkları üzerinden çiftçilerin ekonomik sıkıntılarına dikkat çeken Şimşek, erik fiyatları üzerinden maliyet-kâr dengesine vurgu yaptı: "Şu anda bir kilo eriğin fiyatı 30 lira. Bunun 15 lirası maliyet; sulaması, ilaçlaması, tarlanın sürülmesi 15 lirası da kâr. Ama adam mecbur 15 liraya veriyor. Niye? Çöpe gitmesin diye."

Destek taleplerini de dile getiren Şimşek, özellikle mazot ve sosyal güvenlik primleri konusunda üreticilerin rahatlatılmasını istedi: "Adam Bağ-Kur'unu mu ödesin? Bağ-Kur olmuş 11 bin lira. Çiftçinin işi çiftçilik" şeklinde konuştu. Akşam pazarlarında ürünlerin ucuzlatılmasının çiftçiyi zor durumda bıraktığını, tüketicilerin ucuza aldığı ürünün arkasında üreticinin zararı olduğunu vurguladı.

Şimşek, gelen duaların ve destek mesajlarının kendisini "satmış kadar" mutlu ettiğini söylerken, imkan olsa tüm talepleri karşılayacağını ancak lojistik ve maliyet engelleri nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirtti. Elindeki eriklerin bir bölümünü komşularla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE ANNESİNE AİT TARLADA YAKLAŞIK 10 TON ERİK YETİŞTİREN 48 YAŞINDAKİ ÖZGÜR ŞİMŞEK, ÜRÜNLERİNİ SATAMAYINCA İLGİNÇ BİR YÖNTEME BAŞVURDU. ŞİMŞEK, HAZIRLADIĞI VİDEO SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRÜNCE ELİNDEKİ ERİKLERİ VATANDAŞLARA UYGUN FİYATA VE ZAMAN ZAMAN ÜCRETSİZ DAĞITMAYA BAŞLADI.