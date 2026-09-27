Tarpak'ta dolandırıcılığa karşı farkındalık çalışması

Jandarma köy sakinlerini bilgilendirdi

Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak köyünde jandarma ekipleri, vatandaşları artan dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirmek üzere bir çalışma yürüttü. Yapılan bilgilendirmede, köy halkına sık kullanılan dolandırıcılık yöntemleri ve bu tür olaylara karşı alınabilecek pratik önlemler aktarıldı.

Hangi önlemler vurgulandı:

Bilgilendirme sırasında özellikle evde değerli eşyaların bulundurulmaması, telefon üzerinden para veya bilgi talep edenlere itibar edilmemesi gerektiği üzerinde duruldu. Kendisini hakim, savcı, polis, jandarma veya banka personeli olarak tanıtarak para isteyen kişilere karşı temkinli olunması istendi. Şüpheli durumlarda doğrudan resmi kanallardan teyit alınması ve 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması gerektiği belirtildi.

İhbar süreci ve iletişim:

Jandarma ekipleri, dolandırıcılık halinde izlenecek ihbar sürecini de köylülerle paylaştı ve olay anında nasıl hareket edileceği konusunda pratik bilgiler verdi. Çalışma kapsamında köy merkezi ve belirli noktalara bilgilendirici afişler asılarak farkındalığın artırılması hedeflendi.

Yetkililer, vatandaşların şüpheli taleplere karşı duyarlı olması ve şüphe halinde vakit kaybetmeden ilgili birimleri haberdar etmesinin, dolandırıcılık olaylarının önlenmesinde belirleyici olduğuna dikkat çekti.

BİLECİK'TE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMADA, VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ VE BU TÜR OLAYLARA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ANLATILDI.