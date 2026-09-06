Tarsus'ta cami inşaatında gece bekçisi ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir cami inşaatında gece bekçisi olarak çalışan bir kişi, inşaatın merdiven bölümünde ölü bulundu. Olayı bildiren yakınları ve gelen sağlık ekipleri, yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olayın ayrıntıları:

Olay, Altaylılar Mahallesi 02109 Sokak üzerinde bulunan cami inşaatında meydana geldi. Ailesi kendisine ulaşamayınca oğlu D.D. inşaata giderek babasını inşaatın merdiven kısmında hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri müdahale etti.

İnceleme ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 56 yaşındaki Fikret Durna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm nedenine ilişkin kesin sonucun, yapılacak adli ve idari incelemelerin ardından netleşeceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

OLAY, ALTAYLILAR MAHALLESİ 02109 SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN CAMİ İNŞAATINDA MEYDANA GELDİ.