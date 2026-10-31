Tarsus'ta efsaneler ve tarih üç gün boyunca hayat bulacak

Mersin'de üç günlük festival heyecanı

Mersin'de 6-7-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 5. Uluslararası Tarsus Festivali için geri sayım başladı. Festival, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde' mottosuyla düzenlenecek ve kent genelinde yayılan etkinliklerle ziyaretçilere dolu dolu üç gün sunacak.

etkinlik yelpazesi ve program:

Organizatörler, festival süresince Tarsus'un farklı noktalarında kültür, sanat, gastronomi ve doğa temalı etkinliklerin gerçekleştirileceğini duyurdu. Programda çeşitli gösteriler, söyleşiler ve atölye çalışmaları yer alacak; alanında uzman isimlerin katılımıyla paneller ve uygulamalı çalışmalar düzenlenecek. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin katılması beklenen festivalde şehir mekânları etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Festivalin içeriği, Tarsus'un tarihî dokusunu ve yerel gastronomisini ön plana çıkaracak biçimde planlandı. Etkinlikler kentin farklı sokaklarına, meydanlarına ve açık alanlarına yayılacak şekilde tasarlandı ve katılımcılara hem gösteri hem deneyim odaklı bir program sunulacak.

tarsus'un mirası ve festivalin hedefleri:

Binlerce yıllık köklü tarihi ve farklı medeniyetlerin izlerini barındıran Tarsus, açık hava müzesi niteliğinde bir kent olarak tanımlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, Tarsus'un tarih boyunca ev sahipliği yaptığı efsane ve kültürel değerlerin festival aracılığıyla daha geniş kitlelerle buluşacağını vurguladı.

Genç, festivalin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Başkanımız Vahap Seçer’in başlattığı ve önem verdiği Uluslararası Tarsus Festivali’nin bu yıl beşincisini düzenliyoruz. İnsan yaşamının 9 bin yıldır kesintisiz devam ettiği, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan, onlarca efsaneyi topraklarında yaşatan Tarsus; son 5 yıldır da Türkiye’nin en özel festivallerinden birine ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ‘Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde’ mottosuyla 6-7-8 Kasım’da düzenleyeceğimiz 5. Uluslararası Tarsus Festivali’nde tüm kente yayılan etkinliklerle dolu dolu 3 gün geçireceğiz. Tarihin, doğanın, efsanelerin içinde; birbirinden farklı gösteriler, söyleşiler, alanında uzman isimler; kültür, sanat ve gastronomi hepsi Tarsus’ta olacak. 6-7-8 Kasım tarihlerinde sizi de Tarsus’a, 5. Uluslararası Tarsus Festivali’ne bekliyoruz."

Festivalin, Tarsus'un kültürel değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlaması ve kentin turizm potansiyelini güçlendirmesi hedefleniyor. Yerel kaynakların, tarihî alanların ve gastronomik zenginliklerin gündeme taşınacağı etkinlikler sayesinde Tarsus'un hem yerel hem ulusal düzeyde görünürlüğünün artması amaçlanıyor.

MERSİN'DE 6-7-8 KASIM TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK 5. ULUSLARARASI TARSUS FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI.