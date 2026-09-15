Dolar 48,6155 -0,02%
Euro 56,1617 +0,04%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.771,64 -0,45%
EUR/USD 1,1543 -0,12%
Brent Petrol 108,34 +2,52%
--°

Tartışma kavgaya döndü: Talas'ta bıçaklı yaralanma

Talas'ta çıkan kavgada A.Ö. bıçaklandı ve bir kafeye sığındı; sağlık ekipleri A.Ö.'yü Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı, polis 5 şüpheliyi arıyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 23:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Tartışma kavgaya döndü: Talas'ta bıçaklı yaralanma

olayın gelişimi:

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Tepebağlar Caddesi üzerinde A.Ö. ile isimleri henüz öğrenilemeyen 5 kişi arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada A.Ö. bıçakla yaralandı ve çevrede bulunan bir kafeye sığındı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri burada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

polis çalışması:

Olay sonrası şüpheliler bölgeden kaçtı. Emniyet güçleri, kavgaya karıştığı belirtilen 5 şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayseri’de bıçaklanan şahıs kafeye sığındı: 1 yaralı

Kayseri’de bıçaklanan şahıs kafeye sığındı: 1 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çemberlitaş'taki döviz bürosunda hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim alındı
images

Kafeye sığınan yaralı, Talas'ta 5 şüpheli aranıyor
images

Yayında Fuego'nun patlama anını kaydeden Meksikalı yayıncı
images

Gömeç'te Komşuada Sitesi deposunda yangın: itfaiye kısa sürede müdahale etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çemberlitaş'taki döviz bürosunda hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim alındı

Kafeye sığınan yaralı, Talas'ta 5 şüpheli aranıyor

Yayında Fuego'nun patlama anını kaydeden Meksikalı yayıncı

Gömeç'te Komşuada Sitesi deposunda yangın: itfaiye kısa sürede müdahale etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi