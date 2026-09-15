Tartışma kavgaya döndü: Talas'ta bıçaklı yaralanma

olayın gelişimi:

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Tepebağlar Caddesi üzerinde A.Ö. ile isimleri henüz öğrenilemeyen 5 kişi arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada A.Ö. bıçakla yaralandı ve çevrede bulunan bir kafeye sığındı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri burada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

polis çalışması:

Olay sonrası şüpheliler bölgeden kaçtı. Emniyet güçleri, kavgaya karıştığı belirtilen 5 şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayseri’de bıçaklanan şahıs kafeye sığındı: 1 yaralı