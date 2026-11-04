Tartışma trafikte tırmandı: Kağıthane'de sinirlerine hakim olamayan sürücü bariyerlere çarptı

Olayın gelişimi:

Kağıthane Çağlayan Kavşağı Altgeçidi'nde meydana gelen olayda, Kağıthane istikametinde ilerleyen iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Karşılıklı sözlü atışmaların ardından yollarına devam eden sürücülerden biri bir süre sonra sinirlerine hakim olamayarak araç içinde ani fren yaptı. Yapılan ani fren sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Çevre müdahalesi ve tarafların davranışı:

Kazanın ardından bariyerlere çarpan sürücü diğer aracın önünü kesip otomobilinden indi ve tartışmayı sürdürdü. Araçtan inen bir kadın da tartışmaya dahil oldu. Olay yerindeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar arasındaki gerilim büyümeden sona erdirildi.

Kayıtlar ve soruşturmaya ilişkin notlar:

Yaşanan tartışma ile kaza anı araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde ani fren ve sonrasında gelişen hareketlerin net olarak görüldüğü belirtildi. Olayla ilgili kaynakta başka bir detay veya resmi açıklama yer almadı.

İSTANBUL KAĞITHANE’DE TRAFİKTE BAŞKA BİR SÜRÜCÜYLE YAŞADIĞI TARTIŞMANIN ARDINDAN SİNİRLENEN SÜRÜCÜ, SEYİR HALİNDEYKEN ANİ FREN YAPINCA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK BARİYERLERE ÇARPTI. O ANLAR KAMERAYA YANSIDI.