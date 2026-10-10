Tasarruf finansmanında Eminevim 600 bin teslimata ulaştı

Eminevim 600 bininci teslimatla sektörde rekor kırdı

Eminevim, kuruluşundan bu yana süren büyüme sürecinde önemli bir kilometre taşını geride bırakarak 600 bininci teslimatını tamamladı. Sektörde 600 bini aşan teslimat adedine ulaşan ilk şirket olan Eminevim, Türkiye ekonomisine değer katarak yüz binlerce ailenin ev, araç ve iş yeri hedeflerine erişmesine destek sağlıyor.

Başarı, büyüme ve sorumluluk:

36 yıldır kesintisiz faaliyet gösteren şirket, tasarruf finansman sektörünün temellerini atan kuruluşlardan biri olarak büyüme çizgisini sürdürüyor. Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün ulaşınan rakamın verdiği anlamı şu sözlerle aktardı: "1991 yılında kurucumuz merhum A. Emin Üstün Beyefendi’nin ortaya koyduğu vizyonla başlayan yolculuğumuzda bugün 600 bin teslimat gibi çok kıymetli bir başarıya ulaştık. Tasarruf finansman sektörünün amiral gemisi olarak, bulunduğumuz konumun beraberinde büyük bir sorumluluk getirdiğinin farkındayız. 600 bin ailenin geleceğine dokunmak, insanların yıllarca çalışarak ve fedakarlıklarla oluşturdukları birikimlerin sorumluluğunu da taşımak demektir. Biz de bu bilinçle, kuruluşumuzdan bu yana işimizi aynı ciddiyetle ele alıyor; ürünlerimizin tasarımından şubeleşme stratejilerimize kadar kararlarımızı matematiksel modellemeler ve kapsamlı analizler ışığında şekillendiriyoruz. Tüm bu süreçte istikrarı her şartta temel önceliğimiz olarak görüyoruz."

Üstün, şirketin güncel performansına da değinerek 2026 yılına ilişkin verileri paylaştı: "2026 yılının ilk 9 ayında 190 bini aşkın teslimat gerçekleştirerek tasarruf finansman modelinin avantajlarını Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ettik."

Kutlama programı ve üye anlatımı:

600 bininci teslimat özel bir etkinlikle Genel Müdürlük binasında kutlandı. Etkinlikte 600 bininci teslimatın sahibi Selam Basınç ve bu teslimatın öncesi ve sonrasında yer alan toplam 10 üye ağırlandı. Hediye ve plaket takdimleri, Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün ile Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün tarafından gerçekleştirildi.

Selam Basınç, ilk teslimatının 600 bininci teslimata denk gelmesinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını anlattı: "Berber olarak çalışıyorum. Yakın arkadaş ve akrabalarım arasında Eminevim sayesinde hem araba hem ev alanlar vardı. Çevremdeki bu örnekler beni Eminevim’e yönlendirdi. Şubede bize özel finansman planları sunuldu. Biz de bütçemize uygun olan planı seçerek ev sahibi olduk. Evi alırken teslimatım tam zamanında yapıldı. En samimi duygularımla söyleyebilirim ki Eminevim güvenli ev sahibi olma yeri. Herkese tavsiye ederim."

Şirketin ulaştığı bu seviye, sektördeki teslimat adetlerinin en yüksek örneklerinden biri olarak kayda geçti ve Eminevim’in hem kurumsal istikrarını hem de geniş üyeye yayılmış erişimini ortaya koydu.

EMİNEVİM, 600 BİNİNCİ TESLİMATINI GERÇEKLEŞTİREREK ULAŞILMASI GÜÇ BİR REKORA İMZA ATTI. SEKTÖRDE 600 BİN TESLİMAT BARAJINI AŞAN İLK ŞİRKET OLAN EMİNEVİM, TÜRKİYE EKONOMİSİNE DEĞER KATARKEN YÜZ BİNLERCE AİLENİN EV, ARAÇ VE İŞ YERİ HEDEFLERİNE ULAŞMASINA DESTEK OLUYOR.