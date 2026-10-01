Taşımalı eğitimde güvenlik önlemi: Yenipazar servis araçlarına sıkı denetim

Denetimin organizasyonu:

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi taşımalı eğitim hizmeti veren okul servis araçları kapsamlı bir denetimden geçirildi. Denetimler, Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı ve operasyona Şube Müdürü Ali Türkoğlu ile emniyet yetkilileri katıldı.

Denetimde öne çıkan hususlar:

Yapılan kontrollerde taşımalı eğitim kapsamında görev yapan servis araçları incelendi; denetimlerde öğrencilerin güvenli ve düzenli şekilde okullarına ulaştırılmasına yönelik değerlendirmeler gerçekleştirildi. Yetkililer, denetimlerin amacının hem öğrenci güvenliğini sağlamak hem de eğitim ulaşımında düzeni korumak olduğunu vurguladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet birimleri; denetimlerin belirli dönemlerle sıklaştırılacağını ve ihtiyaç duyulan hallerde ek kontroller yapılacağını bildirdi. Bu uygulamanın, hizmet kalitesini izleme ve olası aksaklıkları erken aşamada tespit etme açısından sürdürüleceği belirtildi.

Veliler ve okul yönetimleri için taşımalı eğitime ilişkin denetimlerin devam etmesi, öğrencilerin günlük erişim güvenliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Yenipazar'da yetkililer, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca servis araçlarına yönelik denetim ve kontrollerin yoğunlaştırılarak süreceğini açıkladı.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAPSAMINDA TAŞIMALI EĞİTİM HİZMETİ VEREN OKUL SERVİS ARAÇLARI DENETLENDİ.